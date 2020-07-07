После принятия поправок в Конституцию на Кубани изменят ряд законов

3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию. 4 июля обновленный документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Необходимость исправить локальные законы появилась в связи с принятыми поправками к Конституции. Напомним, голосование по внесению изменений в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля. Итоговая явка составила 67,97%. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), были против — 21,27% (около 16 млн человек).

На совещании 7 июля спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в соответствии с новым текстом Конституции теперь потребуется изменить более 100 федеральных законов. Кроме того, новые пункты Конституции требуют внести изменения в 650 уставов и региональных законов. Субъектам предстоит провести аудит своей нормативной правовой базы.

«Уверен, что мои коллеги, представители всех депутатских объединений краевого парламента, активно включатся в этот процесс. За плечами у всех есть опыт по разъяснению изменений в Конституцию, аккумулированию предложений по поправкам. Депутаты краевого парламента готовы к дальнейшей серьезной работе по совершенствованию российского законодательства», — отметил Юрий Бурлачко.

Председатель кубанского парламента предложил создать рабочую группу по изменению краевого законодательства. Он поручил председателям профильных комитетов и партийным фракциям в ЗСК подготовить предложения о кандидатурах.