Глава Краснодара поручил в ближайшее время вернуть электричество жителям Фестивального микрорайона

Мэр Краснодара Евгений Первышов 8 июля посетил Фестивальный микрорайон, где из-за повреждения кабеля остались без электричества около 1,8 тыс. человек

Напомним, накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по жаре. Вместе с высокими температурами в регионе начались аварии на электросетях. Только в краевой столице без света остались около 40 тыс. горожан. В мэрии объяснили отключение электроэнергии тем, что из-за сильной жары нагрузка на энергосети увеличилась на 60%, а следственный комитет Кубани начал проверку.

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В течение дня 7 июля и в ночь на 8 июлоя аварийные бригады вели восстановительные работы в разных районах Краснодара. Большинство аварий удалось ликвидировать. Так, например, свет вернули в Юбилейный и Музыкальный микрорайоны, но пока без электричества остаются 3,9 тыс. человек, сообщили утром в пресс-службе администрации Краснодара.

Утром 8 июля глава города Евгений Первышов побывал с инспекцией в Фестивальном микрорайоне. Там из-за повреждения кабеля в районе Гагаринского бульвара со вчерашнего вечера оставались без света около 1,8 тыс. горожан. В пресс-службе мэрии Краснодара уточнили, что место порыва найдено, а специалисты устраняют аварию.

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«1,8 тыс. краснодарцев, остающихся без электричества, — это много. Необходимо максимально ускорить работы по ремонту кабельной линии. При этом обращаю внимание на необходимость не повредить бульвар, который недавно мы благоустроили», — подчеркнул мэр Краснодара. Он отметил, что температура воздуха в городе немного спала, поэтому специалисты НЭСК могут выполнить все ремонтно-восстановительные работы и подготовиться к возвращению сильной жары.

В мэрии уточнили, что в Фестивальном микрорайоне устранением аварии занимаются специалисты филиала АО «НЭСК-электросети» — «Краснодарэлектросеть».

Директор филиала Али Этезов рассказал, что из-за повреждения кабеля отключился фидер 401 на подстанции «Тургеневская». Он пообещал, что в ближайшее время специалисты заменят участок кабеля, после чего будут подключать потребителей.

Евгений Первышов поблагодарил за помощь АО «НЭСК» компанию ПАО «Кубаньэнерго» («Россети») и подчеркнул, что на объектах «Кубаньэнерго» в Краснодаре сбоев не было.