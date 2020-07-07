СК Кубани начал проверку после массового отключения электричества в Краснодаре
Руководитель следственного комитета Кубани поручил проверить массовое отключение электричества в Краснодаре
Напомним, в начале июля в Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за аварии без света остались почти 1,2 тыс. частных домов. В выходные дни, 4 и 5 июля, в городе случилось сразу 15 аварий. Накануне крупная авария на сетях случилась в Юбилейном микрорайоне: некоторые жители остались без света больше чем на сутки. Так же элекричество отключили и в других районах города.
По словам властей, из-за сильной жары нагрузка на энергосети увеличилась на 60%. Мэрия Краснодара вместе с АО «НЭСК-электросети» и ПАО «Кубаньэнерго» сегодня обсудили проблему и возможные пути ее решения. Отмечается, что специалисты сейчас работают круглосуточно, чтобы устранить аварии.
Вечером 7 июля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что по указанию главы регионального ведомства Вадима Бугаенко организовали доследственную проверку по факту массового отключения электричества в Краснодара.
По данным СК, ранее в СМИ опубликовали информацию о систематическом отключении электричества в нескольких районах города. В результате в условиях сильной жары без света длительное время оставались тысячи человек. Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю начал проверять эту информацию. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Читайте также
Самый жаркий период на Кубани начнется с конца июля
МЧС посоветовало, как пережить высокие температуры