Кондратьев поручил к августу разработать механизм ликвидации энергодефицита на Кубани
Власти Краснодарского края обсудили с представителями ресурсных компаний ликвидацию энергодефицита в проблемных муниципалитетах
Было отмечено, что энергосистема Краснодарского края является энергодефицитной. Проблема бесперебойного электроснабжения актуальна для Анапы, Армавира, Ейска, Тимашевского, Усть-Лабинского, Красноармейского, Северского, Тихорецкого районов, также отключения происходят в Краснодаре.
По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, за 2017 год инвестиции в электроэнергетику региона составили почти 11,5 млрд рублей, на 2018 год плановый объем инвестиций — 17 млрд рублей.
Вице-губернатор Василий Швец в свою очередь отметил, что зачастую в крае складываются ситуации, когда компании резервируют мощности, но в дальнейшем не используют их.
«В регионе есть минимум 60 банкротных предприятий, у которых есть оплаченные, но невостребованные мощности», — сказал он, призвав совместно с контролирующими органами провести полный мониторинг и выявить все подобные производства.
Власти региона планируют выступить на федеральном уровне с инициативой, предусматривающей перераспределение неиспользуемых более трех лет мощностей в пользу работающих предприятий. А инвесторам решено дать возможность получать полную информацию о наличии свободных энергомощностей у разных ресурсных организаций.
Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что для системного решения проблемы необходима совместная работа органов исполнительной власти и энергосетевых компаний.
«Нам необходимо синхронизироваться. Для этого должен быть разработан четкий алгоритм ликвидации энергодефицита в ряде районов края. Рассчитываю, что до 1 августа механизм будет разработан», — заявил глава региона, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.
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