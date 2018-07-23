Кондратьев поручил к августу разработать механизм ликвидации энергодефицита на Кубани

Власти Краснодарского края обсудили с представителями ресурсных компаний ликвидацию энергодефицита в проблемных муниципалитетах

Было отмечено, что энергосистема Краснодарского края является энергодефицитной. Проблема бесперебойного электроснабжения актуальна для Анапы, Армавира, Ейска, Тимашевского, Усть-Лабинского, Красноармейского, Северского, Тихорецкого районов, также отключения происходят в Краснодаре.

По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, за 2017 год инвестиции в электроэнергетику региона составили почти 11,5 млрд рублей, на 2018 год плановый объем инвестиций — 17 млрд рублей.

Вице-губернатор Василий Швец в свою очередь отметил, что зачастую в крае складываются ситуации, когда компании резервируют мощности, но в дальнейшем не используют их.

«В регионе есть минимум 60 банкротных предприятий, у которых есть оплаченные, но невостребованные мощности», — сказал он, призвав совместно с контролирующими органами провести полный мониторинг и выявить все подобные производства.

Власти региона планируют выступить на федеральном уровне с инициативой, предусматривающей перераспределение неиспользуемых более трех лет мощностей в пользу работающих предприятий. А инвесторам решено дать возможность получать полную информацию о наличии свободных энергомощностей у разных ресурсных организаций.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что для системного решения проблемы необходима совместная работа органов исполнительной власти и энергосетевых компаний.

«Нам необходимо синхронизироваться. Для этого должен быть разработан четкий алгоритм ликвидации энергодефицита в ряде районов края. Рассчитываю, что до 1 августа механизм будет разработан», — заявил глава региона, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.