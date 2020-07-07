Жители Майкопа остались без света. И вот почему

В восточной части Майкопа 7 июля отключили свет из-за жары

Напомним, в начале июля пользователи соцсетей пожаловались на перепады напряжения в электросети в Майкопе. Энергетики тогда уверили, что все неполадки уже устранили. Однако 7 июля жители восточной части Майкопа остались без света.

В пресс-службе ООО «Майкопская ТЭЦ» порталу Юга.ру рассказали, что отключение электроэнергии связано с пиковыми нагрузками из-за аномально высокой температуры. А из-за строительства дороги в районе Кужорского переезда в городе действует временная схема электроснабжения.

В компании заверили, что энергетики «в усиленном режиме» проводят ремонтные работы и при необходимости перераспределяют нагрузку сети.

Восстановить энергоснабжение в домах горожан, проживающих за железной дорогой и в районе Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы, пообещали к 18:00.