Часть Краснодара продолжает оставаться без света. Некоторые дома в ЮМР обесточены вторые сутки

В Краснодаре 7 июля продолжили устранять аварии на электросетях, однако часть города все еще остается без света

В Краснодарском крае 2 июля объявили экстренное предупреждение по сильной жаре, которое позже продлили до 7 июля. Вместе с высокими температурами в краевой столице начались аварии на электросетях: в начале месяца в Музыкальном микрорайоне без света остались почти 1,2 тыс. частных домов. В выходные дни в разных районах города случилось сразу 15 аварий, а накануне электричество отключили в Юбилейном микрорайоне.

Утром в ЮМР побывал глава Краснодара Евгений Первышов. Там в районе Проспекта Чекистов, 28 шли восстановительные работы. Мэр города рассказал, что сети не выдерживают, так как электропотребление выросло на 50%. При этом он отметил, что большую часть участков отремонтировали, на 20 трансформаторных подстанциях идут подключения.

«Остается последний участок — здесь по лабораторным испытаниям есть два пробоя, их обещали устранить в течение трех-четырех часов. Тогда будет запитан весь Юбилейный. На большей части микрорайона уже восстановлено электроснабжение, бригады работают круглосуточно. Сюда перенаправили дополнительные энергетические мощности, дизель-генераторы из других микрорайонов», — рассказал Первышов в полдень 7 июля.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на тот момент частично подключили дома на улице имени 70-летия Октября, Проспекте Чекистов, Рождественской Набережной, Бульварном Кольце.