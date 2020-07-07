Часть Краснодара продолжает оставаться без света. Некоторые дома в ЮМР обесточены вторые сутки
В Краснодаре 7 июля продолжили устранять аварии на электросетях, однако часть города все еще остается без света
В Краснодарском крае 2 июля объявили экстренное предупреждение по сильной жаре, которое позже продлили до 7 июля. Вместе с высокими температурами в краевой столице начались аварии на электросетях: в начале месяца в Музыкальном микрорайоне без света остались почти 1,2 тыс. частных домов. В выходные дни в разных районах города случилось сразу 15 аварий, а накануне электричество отключили в Юбилейном микрорайоне.
Утром в ЮМР побывал глава Краснодара Евгений Первышов. Там в районе Проспекта Чекистов, 28 шли восстановительные работы. Мэр города рассказал, что сети не выдерживают, так как электропотребление выросло на 50%. При этом он отметил, что большую часть участков отремонтировали, на 20 трансформаторных подстанциях идут подключения.
«Остается последний участок — здесь по лабораторным испытаниям есть два пробоя, их обещали устранить в течение трех-четырех часов. Тогда будет запитан весь Юбилейный. На большей части микрорайона уже восстановлено электроснабжение, бригады работают круглосуточно. Сюда перенаправили дополнительные энергетические мощности, дизель-генераторы из других микрорайонов», — рассказал Первышов в полдень 7 июля.
В пресс-службе мэрии уточнили, что на тот момент частично подключили дома на улице имени 70-летия Октября, Проспекте Чекистов, Рождественской Набережной, Бульварном Кольце.
Около 19:00 власти сообщили, что из-за аварий на сетях без света все еще остаются некоторые дома в микрорайонах Юбилейном, Фестивальном, Комсомольском, Гидростроителей, Черемушках и в центре города. Также затронуты улицы в районах Краевой больницы № 1, Западного Обхода, микрорайонов имени Вавилова и Жукова.
В течение дня там произошло 12 крупных отключений, 3 из которых устранили. На шести линиях проводились работы по поиску повреждений, еще на шести продолжался ремонт. По данным АО «НЭСК-электросети», ориентировочно нарушения устранят за три-четыре часа.
Однако на момент написания новости в соцсетях многие люди продолжали жаловаться на отсутствие света. Например, без электричества все еще остается часть Юбилейного микрорайона: в некоторых домах его отключили более суток назад. Также люди жаловались на отсутствие света в районе улиц Тургенева, Гаражной, Воровского, Сормовской, Дзержинского, Московской, Героев Разведчиков и других. В некоторых домах вместе с отключением электричества люди остались и без воды.
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