В горах Адыгеи проложили 64 км новой ветки магистрального водовода

В Адыгее к концу 2020 года планируют завершить реализацию масштабного проекта по строительству водозабора у горных источников воды

Также в республике собираются проложить новую ветку водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопу. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Сейчас большая часть работ по строительству водовода уже проведена. Завершено строительство основной трассы водовода протяженностью 64 км, а также проложены отводы к трем населенным пунктам — поселку Табачному (2,9 км), станице Курджипской (4,3 км) и к поселку Тульскому (8,5 км). Кроме того, возведены новый резервуар на головных сооружениях и станция обезжелезивания воды на Гавердовском водозаборе мощностью 24 тыс. кубометров в сутки.

Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства объекта. Он подчеркнул, что возведение этого стратегического объекта позволит решить давнюю проблему с авариями и перебоями с водоснабжением из-за изношенности действующего водовода. Вновь построенная ветка должна обеспечить стабильным и качественным снабжением горной водой жителей Майкопа и Майкопского района.

«При благоприятных погодных условиях до конца года планируется завершить проект. Остается построить в горах водозаборы на реке Цице и ручье Водопадистом, а также оставшуюся часть трубопровода в местах со сложным горным рельефом — около 25 км с учетом увеличения общей протяженности разветвленной сети водовода. Этот участок соединит источники воды (всего их пять, один из них новый) с головными сооружениями», — отметили 6 июля в пресс-службе главы Адыгеи.

После ввода объекта в эксплуатацию объем поставляемой воды увеличится до 140 тыс. куб. метров в сутки. Сейчас максимальная производительность составляет 100 тыс. куб. метров в сутки.