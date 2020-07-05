Кубань вошла в топ-5 регионов с самой большой протяженностью дорог

Краснодарский край, Вся Россия

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Росстат в начале июля представил информацию о состоянии российских автомобильных дорог

На основе этих данных RT составил рейтинг регионов РФ с самыми протяженными автодорогами по итогам 2019 года. Так, лидером стал Алтайский край: там протяженность трасс составила 54,3 тыс. км. На втором месте оказалась Башкирия — 48,6 тыс. км, тройку замкнула Московская область — 43,5 тыс. км. 

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Также в топ-5 регионов с наибольшей протяженностью дорог попали Краснодарский край, на счету которого 42,5 тыс. км трасс, и Самарская область, где дороги растянулись на 41,5 тыс. км.

В антирейтинге оказались Ненецкий автономный округ (382 км), Севастополь (1,1 тыс. км), Чукотка (2,16 тыс. км), Камчатский край (2,2 тыс. км), а также Магаданская область (2,7 тыс. км).

По данным на 2019 год всего в России зарегистрировали 1,5 млн км автодорог. Отмечается, что с 2009 года общая длина увеличилась на 89,2%, 10 лет назад в стране насчитывалось 792,7 тыс. км дорог.

Подробная инструкция:

Как писали Юга.ру, в 2019 году на на новые дороги в Краснодарском крае собирались портатить 32 млрд рублей. На эти деньги планировалось сделать около 600 км дорог регионального значения и порядка 400 км — муниципального.

Дороги Рейтинги Ремонт дорог Строительство

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