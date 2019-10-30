Отремонтируют ли вашу улицу в Краснодаре в 2020 году? Проверьте в списке

В 2019 году в Краснодаре отремонтировали 49 дорог протяженностью более 65 км. К 2022 году в порядок приведут более 150 км дорог краевой столицы, 73,8 км из которых сделают уже в 2020 году. Их перечень согласовали с жителями города.

«Всего, с учетом 2020 года, в рамках национального проекта и по краевым программам отремонтируем уже больше 300 км дорог Краснодара. Для нашего города на самом деле колоссальный результат. Очень важно, что отбор участков для ремонта мы ведем вместе с жителями, и при активном участии горожан контролируем качество работ», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Глава города добавил, что жители могут передавать свои пожелания по ремонту в администрации внутригородских округов. Там из заявок и по результатам контроля состояния дорог формируют лонг-лист, из которого выбирают улицы для ремонта, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

На 12 участках дорог, запланированных для ремонта в 2020 году, работы начнутся уже этой осенью. Например, специалисты уже приступили к ремонту участка по улице Володарского. Полный перечень из 69 дорог, запланированных к ремонту на следующий год, можно посмотреть по ссылке. Среди них:

улица Чонгарская от Ленина до Пролетарской в станице Старокорсунской (0,9 км);

улица Бригадная от Наримановской до Огородной в хуторе Ленина (0,3 км).

улица Каляева от дома № 4 до Атарбекова (2,8 км);

улица Гоголя от Кубанской Набережной до Привокзальной площади (2,7 км);

улица Московская от 40-летия Победы до Жигулевской (2,7 км);

улица Алма-Атинская от Энгельса до Думенко (2,4 км);

подъездная дорога к поселку Лазурному от улицы Краснодарской до Ипподромной (2,2 км);

улица Буденного от Рашпилевской до Тургенева (1,3 км).

Планируемые к ремонту в 2020 году дороги Краснодара также можно посмотреть на карте.