Как проехать по платной дороге, если вдруг не оказалось денег. Подробная инструкция
Да, неприятности случаются. От них никто не застрахован, но практически всегда можно найти решение.
Вот, например, в магазине подходишь к кассе и понимаешь, что кошелек остался дома, в машине или другой сумке. Не проблема — возвращаешься за ним и оплачиваешь покупки. Но что делать, если без денег и карты оказался на платной дороге, а исправить ситуацию нет времени или возможности?
Произойти такое может с кем угодно, и сейчас портал Юга.ру даст ответ на вопрос о том, как проехать по платной дороге без денег.
Читайте также:
- Итак, это случилось. Что я могу сделать?
Вам необходимо остановиться у пункта взимания платы (ПВП) и сообщить кассиру-контролеру о том, что прямо сейчас вы не можете оплатить проезд — ни наличных денег, ни пластиковой карты при себе нет. Досадное стечение обстоятельств, не более.
- И все, после этого меня пропустят?
Не так быстро. Для начала кассир проверит, не состоите ли вы в списке должников за проезд по платным дорогам, а также информацию о счете электронного средства регистрации проезда, если он есть. После этого вам предложат оформить протокол о признании долга.
- И что в этом протоколе?
Подписывая протокол о признании долга, вы соглашаетесь с тем, что оператор платного участка дороги оплачивает за вас нужную сумму, обязуетесь выплатить ему задолженность в аналогичном размере и признаете бесспорность этого обязательства. На оплату долга у вас есть 10 рабочих дней.
- А если у меня есть транспондер?
Транспондер — весьма удобное устройство для безостановочного проезда ПВП. Даже если на счете недостаточно средств, но баланс остается положительным, вы сможете проехать пункт, не создавая при этом помех другим водителям. На счете образуется отрицательный баланс на сумму, недостававшую для оплаты проезда, — он автоматически закроется при следующем пополнении. Если баланс транспондера отрицательный, проехать ПВП не получится — оформляйте протокол о признании долга.
Транспондер — устройство, которое имеет уникальный лицевой счет и дает возможность проезжать пункты взимания платы без остановки. Его устанавливают на лобовое стекло транспортного средства: для списания денег со счета достаточно при проезде ПВП снизить скорость до 20-30 км/час.
- Вроде бы несложно. А есть ли минусы?
Основной минус в том, что процедура оформления необходимого документа занимает около часа, и ваш автомобиль на это время перекроет целую полосу. Если вы заранее понимаете, что не сможете оплатить проезд, припаркуйтесь на стоянке — чтобы не задерживать поток машин. Используйте такой способ проезда ПВП только в самом крайнем случае, потому что второй серьезный минус заключается в возможности попасть в базы должников у оператора платной дороги и у судебных приставов — если вовремя не оплатить долг.