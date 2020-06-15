Как проехать по платной дороге, если вдруг не оказалось денег. Подробная инструкция

Да, неприятности случаются. От них никто не застрахован, но практически всегда можно найти решение.

Вот, например, в магазине подходишь к кассе и понимаешь, что кошелек остался дома, в машине или другой сумке. Не проблема — возвращаешься за ним и оплачиваешь покупки. Но что делать, если без денег и карты оказался на платной дороге, а исправить ситуацию нет времени или возможности?

Произойти такое может с кем угодно, и сейчас портал Юга.ру даст ответ на вопрос о том, как проехать по платной дороге без денег.