Новую Тлюстенхабльскую развязку под Краснодаром хотят открыть к лету

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее строительство транспортной развязки возле аула Тлюнстенхабль завершится в конце мая

Об этом в феврале порталу Юга.ру сообщил заместитель директора краснодарского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Андрей Наумов. Сейчас основной ход движения по новому транспортному объекту открыт. Он действует с 17 декабря 2019 года, когда завершили первый пусковой комплекс. Полностью закончить строительство объекта и сдать его в эксплуатацию фирма-подрядчик ООО «СтройЮгРегион» планирует 30 мая 2020 года, уточнил Наумов.

«Основные работы выполнены. Осталось благоустройство и завершение строительства одного из съездов. Всего их будет три. Кроме того, объект включает в себя надземный пешеходный переход», — уточнил Наумов.

Напомним, строительство новой транспортной развязки на 1342-м км трассы М4 «Дон» началось осенью 2018 года. Дорогу на этом отрезке доведут до высшей категории — 1А. Кроме того, к лету «Автодор» планирует открыть движение еще по одной строящейся в Адыгее развязке — возле аула Тугургой.

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