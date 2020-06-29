Глава Адыгеи потребовал пресекать скопление людей на свадьбах и похоронах

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 июня поручил руководителям муниципалитетов не допускать скопления людей во время свадеб, похоронных церемоний

На заседании оперативного штаба 29 июня руководитель республики сообщил о нестабильной эпидситуации в регионе.

По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергея Завгороднего, за неделю с 22 по 29 июня произошел прирост числа зараженных коронавирусом, в том числе 51 больной за последние сутки. Коэффициент распространения заболевания составляет 1,1%. Увеличение количества инфицированных COVID-19 Завгородний связал со снятием ограничений и несоблюдением санитарных требований.

Мурат Кумпилов поручил уделить внимание выполнению профилактических мер, особенно там, где выявлены случаи группового заболевания, в том числе пресекать нарушения масочного режима, которые были выявлены в ходе проверок магазинов и торговых центров.

Строгий контроль за предотвращением массовых мероприятий возложен на муниципальные власти совместно с муфтиятом и епархией.

«Все очаги должны быть оперативно локализованы. В этом вопросе не должно быть затягивания эпидрасследования, тестирований контактных лиц. Нужно более тщательно выяснять причины появления новых случаев заболевания, оперативно выявлять источники распространения коронавируса. Необходимо четкое взаимодействие всех представителей оперативного штаба. Особенно это касается Роспотребнадзора и минздрава республики», — поставил задачу Кумпилов.

По данным оперштаба на 29 июня, в республике за весь период коронавирус выявили у 1 тыс. 898 человек, из них выздоровели 1 тыс. 302 пациента, умерли 14 больных. На амбулаторном лечении сегодня находятся 311 человек, в двух госпиталях — 271 больной.