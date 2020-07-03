В июле «Ласточка» из Ростова начнет ходить до Сочи

Краснодарский край, Ростовская область

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Маршрут «Ласточки» Ростов — Туапсе в июле продлили до границы с Абхазией

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае из-за карантина было приостановлено пассажирское сообщение между городами. С 27 июня власти Кубани решили возобновить работу транспорта. В этот же день снова начали ходить три «Ласточки», которые курсировали между Ростовом-на-Дону и кубанскими городами — Анапой, Новороссийском и Туапсе.

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3 июля стало известно, что РЖД решили продлить последний маршрут (Ростов — Туапсе). С 10 июля поезд № 808 начнет ходить до станции Имеретинский Курорт (Олимпийский парк), находящейся в поселке Сириус под Сочи. «Ласточка» будет отправляться из Ростова в 17:18 и прибывать на станцию на следующий день в 1:43. Обратно состав будет выходить в 2:04 и прибывать в Ростов в 10:52.

Продажа билетов на новый маршрут уже началась. Продлить его решили в связи с увеличением пассажиропотока и для удобства пассажиров, заявили в пресс-службе компании.

дорога на курорт РЖД Ростов-на-Дону Сочи

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