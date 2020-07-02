На Кубани начнут ходить еще семь «Ласточек», в том числе до Сочи

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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В Краснодарском крае 3 июля возобновят движение «Ласточки» на еще семи маршрутах

Напомним, ранее движение «Ласточек» было приостановлено из-за пандемии коронавируса. В конце июня пассажирское сообщение на Кубани решили возобновить. С 27 июня заработали составы, отправляющиеся из Ростова в Анапу, Новороссийск и Туапсе.

С 3 июля количество курсирующих «Ласточек» в регионе увеличится. В расписание вернутся следующие поезда:

  • № 802/801 Адлер — Краснодар (отправление ежедневно с 3 июля);
  • № 804/803 Имеретинский Курорт — Краснодар (отправление ежедневно с 3 июля);
  • № 810/809 Ростов-на-Дону — Кисловодск (отправление ежедневно из Ростова-на-Дону с 3 июля, из Кисловодска — с 4 июля);
  • № 814/813 Адлер — Майкоп (отправление ежедневно с 3 июля);
  • № 816/815 Роза Хутор — Краснодар (отправление ежедневно из Роза Хутор с 3 июля, из Краснодара — с 4 июля);
  • № 818/817 Краснодар — Кисловодск (отправление ежедневно из Краснодара с 3 июля, из Кропоткина — с 4 июля);
  • № 822/821 Имеретинский Курорт — Краснодар (отправление ежедневно из Имеретинского Курорта с 3 июля, из Краснодара — с 4 июля).

Кроме того, курсирование поезда № 826/825 Имеретинский Курорт — Армавир увеличат с трех до семи раз в неделю (Из Имеретинского курорта будет отправляться с 3 июля, из Армавира — с 4 июля).

Билеты на эти направления уже можно купить, добавили в пресс-службе РЖД.

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