С августа россияне начнут платить за услуги ЖКХ по новым тарифам. Вот что изменится на Кубани

В России с июля тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4,1%. Юга.ру выяснили, какие коммунальные услуги и насколько подорожают для жителей Краснодарского края

В 2020 году плату за коммунальные услуги в России собирались увеличить в среднем на 4%, а тарифы планировали повысить один раз — 1 июля. В среднем по стране индексация тарифов составит около 4%, однако для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс. Портал Юга.ру разобрался, что и насколько подаражает на Кубани с начала июля.

В департаменте цен и тарифов Краснодарского края рассказали, что существуют объективные факторы роста себестоимости коммунальных услуг и тарифов: повышение затрат ресурсоснабжающих организаций на газ и жидкое топливо (+3%), электроэнергию (до 5,82%), оплату труда (+3%).