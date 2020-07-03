С августа россияне начнут платить за услуги ЖКХ по новым тарифам. Вот что изменится на Кубани
В России с июля тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4,1%. Юга.ру выяснили, какие коммунальные услуги и насколько подорожают для жителей Краснодарского края
В 2020 году плату за коммунальные услуги в России собирались увеличить в среднем на 4%, а тарифы планировали повысить один раз — 1 июля. В среднем по стране индексация тарифов составит около 4%, однако для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс. Портал Юга.ру разобрался, что и насколько подаражает на Кубани с начала июля.
В департаменте цен и тарифов Краснодарского края рассказали, что существуют объективные факторы роста себестоимости коммунальных услуг и тарифов: повышение затрат ресурсоснабжающих организаций на газ и жидкое топливо (+3%), электроэнергию (до 5,82%), оплату труда (+3%).
Электричество
В Краснодаре повышение тарифов произойдет по-разному для пользователей двух типов оборудования:
- если плита газовая — 5,02 рубля за 1 Квт/ч (раньше было 4,81 рубля за Квт/ч). То есть тариф повысится примерно на 4,3%;
- если плита электрическая — 3,52 рубля за Квт/ч (раньше было 3,37 рубляза Квт/ч), то есть повышение на 4,4%.
Для жителей сельских территорий квитанции будут рассчитывать как для жителей города с электроплитами — 3,52 рубля за Квт/ч (вместо 3,37).
Электричество со счетчиком «день — ночь»:
- дневной тариф (при наличии газовой плиты) — 5,62 рубля за Квт/ч (раньше было 5,38 рубля за Квт/ч). Подорожание на 4,4%;
- дневной тариф (с электроплитой и для жителей сельских территорий) — 3,93 рубля за Квт/ч (раньше было 3,76 рубля за Квт/ч). Подорожание на 4,5%;
- ночной тариф (с газовой плитой) — 3,02 рубля за Квт/ч (раньше было 2,89 рубля за Квт/ч). Подорожание на 4,4%;
- дневной тариф (с электроплитой и для жителей села) — 2,12 рубля за Квт/ч (раньше было 2,03 рубля за Квт/ч). Подорожание на 4,4%.
Вывоз мусора
Вывоз кубометра мусора в Краснодаре и Динском районе от регионального оператора «Мусороуборочная компания» подорожал на 20,7 рублей. С 1 июля его стоимость составит 387,44 рубля, то есть тариф увеличился на 5,6%. Однако для всех остальных районов края стоимость не поднимется.
При этом на Кубани останутся прежними тарифы за газ, холодную воду (38,71 рубля/кубометр), канализацию (28,16 рубля/кубометр), тепловую энергию (2072,66 рубля/Гкал) и капремонт (5,32 рубля за кв. метр площади жилья).
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