В Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за аварии без света остались почти 1,2 тысячи частных домов

1 июля в паблике «Телетайп Краснодара» рассказали, что в Музыкальном микрорайоне с 12:00 отключили электричество и его не было в течение дня. В пресс-службе мэрии в тот же вечер ответили, что на частной подстанции на улице Шаляпина, 31 вышел из строя трансформаторный рубильник. Управляющая компания должна была в течение дня исправить неполадку, однако этого так и не было сделано. В итоге подстанцию починили утром следующего дня, рассказали в мэрии.

Как оказалось, часть домов в Музыкальном микрорайоне и окрестностях 2 июля осталась обесточенной. В администрации объяснили, что из-за перегрузки на кабельных линиях 1 июля произошло аварийное отключение электричества: в 15:20 вышел из строя один из фидеров подстанции «Калинино», после чего отключились еще 26 подстанций меньшей мощности.

Сегодня нет света в девяти многоквартирных домах и 1 тыс. 195 частных домах, которые находятся на улицах: Бульварной, Светлой, Седина, Ростовском шоссе, Буковой, Янтарной, Фелицына, Плотниченко, Есаульской, Алуштинской, Российской, Зональной, Петра Метальникова, Бахчиванджи, Ивана Рослого, Рощинской, Омской, Ягодина, Арбатской.

В департаменте ТЭК и ЖКХ ответили, что сейчас на месте работают специалисты:

«Аварийные бригады АО "НЭСК-Электросети" "Краснодарэлектросеть" восстанавливают поврежденные кабельные линии в районе улицы Абаканской, 10. Устранить повреждение и вернуть электричество в дома жителей планируется к вечеру 2 июля».

Отметим, что в этот же день в Краснодаре произошла еще одна коммунальная авария: в Пашковском микрорайоне случилась утечка теплоносителя. Однако ЧП не повлекло за собой отключение горячей воды.