Роспотребнадзор рекомендовал в жару пить чай и отказаться от мяса и жирной еды

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям страны о том, как питаться в жаркую погоду

Из-за жары снижается потребность в энергии, поэтому организму летом нужна менее калорийная еда. Следует отказаться от жирной пищи и максимально сократить потребление мяса. Рекомендуется перенести приемы пищи с самого жаркого времени дня на утро и вечер.

Чтобы избежать обезвоживания, нужно пить много жидкости: чай, минеральная вода, морс, кисло-молочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. Стоит отказаться от газировки, сладких напитков, энергетиков и алкоголя, рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для соблюдения питьевого режима рекомендуется выпивать 1,5 литра воды в день. Однако людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы не следует резко увеличивать количество потребления жидкости, передает RT.