Роспотребнадзор рекомендовал в жару пить чай и отказаться от мяса и жирной еды
Роспотребнадзор дал рекомендации жителям страны о том, как питаться в жаркую погоду
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Из-за жары снижается потребность в энергии, поэтому организму летом нужна менее калорийная еда. Следует отказаться от жирной пищи и максимально сократить потребление мяса. Рекомендуется перенести приемы пищи с самого жаркого времени дня на утро и вечер.
Чтобы избежать обезвоживания, нужно пить много жидкости: чай, минеральная вода, морс, кисло-молочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. Стоит отказаться от газировки, сладких напитков, энергетиков и алкоголя, рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Для соблюдения питьевого режима рекомендуется выпивать 1,5 литра воды в день. Однако людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы не следует резко увеличивать количество потребления жидкости, передает RT.
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