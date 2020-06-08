В Туапсе и Сочи объявили экстренное предупреждение по жаре до 38 °C

В ближайшие часы в Туапсинском районе прогнозируют повышение уличной температуры до 37 °C. В Сочи и окрестностях до конца 8 июня столбики термометров могут подняться до 36-38 °C.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю посоветовали в жару носить воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головной убор. Следует двигаться по улице не спеша и чаще находиться в тени, не пить пиво и другие алкогольные напитки. При тепловом поражении тела необходимо перейти в тень либо в продуваемое место, принять душ и выпить много воды. Если кто-то из окружающих потерял сознание, надо делать массаж сердца и искусственное дыхание.