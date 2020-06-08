В Туапсе и Сочи объявили экстренное предупреждение по жаре до 38 °C
Жителей Сочи и Туапсинского района предупредили о сильной жаре 8 июня
В ближайшие часы в Туапсинском районе прогнозируют повышение уличной температуры до 37 °C. В Сочи и окрестностях до конца 8 июня столбики термометров могут подняться до 36-38 °C.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю посоветовали в жару носить воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головной убор. Следует двигаться по улице не спеша и чаще находиться в тени, не пить пиво и другие алкогольные напитки. При тепловом поражении тела необходимо перейти в тень либо в продуваемое место, принять душ и выпить много воды. Если кто-то из окружающих потерял сознание, надо делать массаж сердца и искусственное дыхание.
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В ведомстве напомнили, что во время жары увеличивается вероятность пожаров. Поэтому в лесу запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер следует на открытой площадке, подготовив перед этим минерализованную полосу не менее полуметра вокруг места разведения. Костер нужно засыпать землей или залить.
В случае ЧС следует звонить по телефонам 101 или 8 (861) 268-64-40.
Как писали Юга.ру, с 8 по 10 июня в других районах Краснодарского края, а также в Краснодаре ожидают до 35 °C.