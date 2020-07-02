ФК «Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в первом матче после карантина

1 июля в выездном матче «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в южном дерби в рамках Российской премьер-лиги

Игра продлилась более 111 минут и закончилась со счетом 1:1. Матч стал самым продолжительным в истории Российской футбольной премьер-лиги, сообщили в телеграме Тинькофф РПЛ.

Несмотря на то, что первенство возобновилось 24 июня, горожанам до матча с желто-синими не довелось выйти на поле. Сначала перенесли встречу с «Динамо» из-за карантина москвичей, затем у команды «Оренбурга» подтвердился COVID-19, после чего им присудили техническое поражение. Таким образом, пауза между играми на момент проведения южного дерби 1 июля у «быков» составила более 100 дней, пишет RT.

Сейчас «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками. «Ростов» находится на четвертом месте с 42 очками.