ФК «Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в первом матче после карантина

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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1 июля в выездном матче «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в южном дерби в рамках Российской премьер-лиги

«Быки» открыли счет на 14-й минуте: Кристоффер Оллссон отдал пас, а Маркус Берг забил гол. На 102-й минуте «Ростов» сравнял счет: Ивелин Попов реализовал пенальти.

Игра продлилась более 111 минут и закончилась со счетом 1:1. Матч стал самым продолжительным в истории Российской футбольной премьер-лиги, сообщили в телеграме Тинькофф РПЛ.

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Несмотря на то, что первенство возобновилось 24 июня, горожанам до матча с желто-синими не довелось выйти на поле. Сначала перенесли встречу с «Динамо» из-за карантина москвичей, затем у команды «Оренбурга» подтвердился COVID-19, после чего им присудили техническое поражение. Таким образом, пауза между играми на момент проведения южного дерби 1 июля у «быков» составила более 100 дней, пишет RT.

Сейчас «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками. «Ростов» находится на четвертом месте с 42 очками.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 4 июля в гостях у аутчайдета турнира — самарских «Крыльев Советов», а черно-зеленые 5 июля дома сразятся с лидером РПЛ — питерским «Зенитом».

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