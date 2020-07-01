На Кубани за последние сутки коронавирус обнаружили у 61 человека, два пациента умерли
Оперативный штаб 1 июля представил статистику новых случаев заражения COVID-19 в России
За последние сутки зарегистрировали 6 тыс. 556 новых случаев COVID-19 в 83 регионах России, при этом 31,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни, сообщил RT. За последние сутки в стране выздоровел 10 тыс. 281 заболевший, еще 216 пациентов умерли. Отметим, что такая высокая смертность от коронавируса в стране была зафиксирована последний раз 10 июня.
Больше всего новых случаев выявили в Москве (611), Московской области (306) и Санкт-Петербурге (262). На юге России в Ростовской области зарегистрировали 95 новых случаев, в Ставропольском крае — 84, в Карачаево-Черкессии — 79, Дагестане — 65, Краснодарском крае — 61, Кабардино-Балкарии — 51, Адыгее — 37, в Ингушетии и Северной Осетии — 22, Чечне — 10, Крыму — 6.
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Всего к 1 июля в России выявили 654 тыс. 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 9 тыс. 536 пациентов, а 422 тыс. 931 человек был выписан с выздоровлением.
Как сообщили в краевом оперштабе, за последние сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 61 человека: 43 женщин и 18 мужчин. Самому старшему пациенту 86 лет, самому младшему — полтора года. За сутки выздоровели 78 заболевших, еще два пациента скончались.
Статистика новых случаев по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 23;
- в Апшеронском районе — 11;
- в Сочи — 9;
- в Гулькевичском и Кореновском районах — по 3;
- в Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Новопокровском, Отрадненском районах и в Армавире — по 2;
- в Динском и Калининском — по 1.
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Как сообщили в краевом минздраве, за время пандемии в медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратились 15 тыс. 204 человека. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 3 тыс. 766 человек.
Диагноз COVID-19 был подтвержден у 6 тыс. 43 человек. При этом 4 тыс. 783 пациента выздоровели, а 78 человек скончались. Еще 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а два человека — на ЭКМО.
В обсерваторах содержатся 293 человека: в Краснодаре — 69, в Сочи — 96, в Геленджике — 58, в Анапе — 70. За все время в обсерваторах обнаружили 74 случаев коронавируса. Двухнедельную изоляцию в них прошли 10 тыс. 838 человек.
За время пандемии в регионе провели 403 тыс. 147 лабораторных исследований на коронавирус.
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