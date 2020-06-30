На пляже под Анапой ребенок погиб в яме из песка

Краснодарский край

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В станице Благовещенской 30 июня возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего ребенка на пляже

Следствие установило, что 29 июня семья с тремя детьми приехала на отдых в Анапу. Сегодня рано утром они играли без присмотра и восьмилетний мальчик лег на дно ямы, которую вырыли накануне вечером. После этого ребенка засыпало песком.

Его брат позвал родителей, которые достали сына и вызвали бригаду скоро помощи, однако спасти ребенка не удалось.

Следственный комитет Анапы возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

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Напомним, в середине июня в Карачаево-Черкесии 11-летняя девочка и ее 6-летний брат ушли гулять в сторону реки Большой Зеленчук, обратно так и не вернулись. Через несколько дней около реки нашли их вещи и игрушки, а потом обнаружили и тела.

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