На пляже под Анапой ребенок погиб в яме из песка

В станице Благовещенской 30 июня возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего ребенка на пляже

Следствие установило, что 29 июня семья с тремя детьми приехала на отдых в Анапу. Сегодня рано утром они играли без присмотра и восьмилетний мальчик лег на дно ямы, которую вырыли накануне вечером. После этого ребенка засыпало песком.

Его брат позвал родителей, которые достали сына и вызвали бригаду скоро помощи, однако спасти ребенка не удалось.

Следственный комитет Анапы возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.