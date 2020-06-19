Двух пропавших детей на границе Карачаево-Черкесии и Краснодарского края продолжают искать более 500 человек. Около реки нашли их вещи и игрушки

19 июня в Следственном комитете России рассказали о ходе поисков двух детей, которые пропали в Карачаево-Черкесии на границе с Краснодарским краем

Напомним, 6-летний мальчик и его 13-летняя сестра жили на ферме, находящейся на границе с Краснодарским краем, в районе аула Бесленей Хабезского района. 16 июня они ушли гулять в сторону реки Большой Зеленчук и не вернулись.

После этого более 450 полицейских, спасателей и волонтеров начали поиски. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.

В ходе осмотра к северу от аула, в 200 метрах от фермы и 100 метрах от берега реки, нашли детские игрушки, которые принадлежат брату и сестре. Также там лежало одеяло и детская безрукавка, которые были при пропавших.

По данным на 19 июня, в поисках участвуют более 500 специалистов, сообщили в Следкоме РФ. Также детей ищут жители Карачаево-Черкессии и соседних регионов — Краснодарского и Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить в регион следователей-криминалистов, имеющих опыт в расследовании подобных дел.