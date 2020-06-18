В Карачаево-Черкесии на границе с Краснодарским краем пропали двое детей. Возбуждено уголовное дело

В Следственном комитете России 17 июня сообщили о пропаже двух несовершеннолетних жителей Карачаево-Черкесии. Они могут находиться в Краснодарском крае

По данным следствия, 6-летний мальчик и его 13-летняя сестра жили на ферме, расположенной в 3 км к северу от аула Бесленей Хабезского района Карачаево-Черкесии. 16 июня в 12:00 они получили разрешение от матери и пошли поиграть в сторону реки Большой Зеленчук, которая отделяет республику от Краснодарского края. С прогулки дети так и не вернулись. Сообщение об их пропаже поступило в следственный отдел, на месте организовали поиски, однако они не дали результатов. Из-за этого следствие предположило, что несовершеннолетние могли стать жертвами преступления.