В Карачаево-Черкесии на границе с Краснодарским краем пропали двое детей. Возбуждено уголовное дело

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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В Следственном комитете России 17 июня сообщили о пропаже двух несовершеннолетних жителей Карачаево-Черкесии. Они могут находиться в Краснодарском крае

По данным следствия, 6-летний мальчик и его 13-летняя сестра жили на ферме, расположенной в 3 км к северу от аула Бесленей Хабезского района Карачаево-Черкесии. 16 июня в 12:00 они получили разрешение от матери и пошли поиграть в сторону реки Большой Зеленчук, которая отделяет республику от Краснодарского края.

С прогулки дети так и не вернулись. Сообщение об их пропаже поступило в следственный отдел, на месте организовали поиски, однако они не дали результатов. Из-за этого следствие предположило, что несовершеннолетние могли стать жертвами преступления.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).

Сейчас детей ищут более 450 человек — среди них спасатели, полицейские, росгвардейцы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Также поиски организовали на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года на Кубани пропали две 15-летние девочки. Они вышли из школы, но домой так и не вернулись. Спустя месяц их нашли в другом городе.

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

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