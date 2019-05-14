На Ставрополье двухлетний мальчик сгорел в машине, когда один играл со спичками

В Шпаковском районе Ставропольского края 11 мая в огне погиб ребенок, который играл со спичками

По данным следствия, в одном из домов села Дубовка загорелась машина «Нива», в которой играл двухлетний мальчик. Ребенка с ожогами доставили в больницу, где он умер.

По предварительным данным, автомобиль загорелся из-за неосторожного обращения ребенка со спичками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.