На Ставрополье двухлетний мальчик сгорел в машине, когда один играл со спичками

Ставропольский край

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В Шпаковском районе Ставропольского края 11 мая в огне погиб ребенок, который играл со спичками

По данным следствия, в одном из домов села Дубовка загорелась машина «Нива», в которой играл двухлетний мальчик. Ребенка с ожогами доставили в больницу, где он умер.

По предварительным данным, автомобиль загорелся из-за неосторожного обращения ребенка со спичками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в Дагестане дети играли со спичками возле тюков сена. Солома загорелась, и огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль, в котороом был заблокирован ребенок. Его не удалось спасти.

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