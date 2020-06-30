Всероссийскую перепись населения перенесли на полгода из-за коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Правительство России в конце июня утвердило даты проведения Всероссийской переписи населения

Напомним, в 2017 году бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее сроки проведения пробной переписи населения и Всероссийской переписи.

Пилотное обследование прошло в десяти регионах России с 1 по 31 октября 2018 года, а через два года в этом же месяце планировалось провести Всероссийскую перепись.

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Однако 27 июня правительство РФ утвердило постановление, согласно которому Всероссийскую перепись населения проведут с 1 по 30 апреля 2021 года. Документ опубликован на сайте кабмина, сообщил RT.

Тем не менее, в документе сказано, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено в эти даты, перепись проведут с 1 октября 2020-го по 30 июня 2021 года.

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Предварительные итоги переписи должны быть подведены в октябре 2021 года, а официально опубликовать их следует в четвертом квартале 2022 года.

Как сообщали Юга.ру, в прошлый раз Всероссийская перепись населения проходила с 14 по 25 октября 2010 года, на ее проведение потратили более 10 млрд рублей.

Демография Коронавирус Перепись населения

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