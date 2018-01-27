Репетиция переписи населения пройдет в 10 регионах России в октябре

Определены 10 регионов РФ, в которых с 1 по 31 октября 2018 года пройдет пробная перепись населения

Предполагается, что пробная перепись охватит около 550 тыс. человек. Распоряжением определены 10 территорий, на которых она будет проводиться: Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы и муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

За сбор, обработку и хранение сведений отвечает Росстат.

«Цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде», — говорится в документе.

Как сообщали Юга.ру, Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году.