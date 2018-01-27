Репетиция переписи населения пройдет в 10 регионах России в октябре
Определены 10 регионов РФ, в которых с 1 по 31 октября 2018 года пройдет пробная перепись населения
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
Предполагается, что пробная перепись охватит около 550 тыс. человек. Распоряжением определены 10 территорий, на которых она будет проводиться: Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы и муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.
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«Цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде», — говорится в документе.
Как сообщали Юга.ру, Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году.
В прошлый раз Всероссийская перепись населения проходила с 14 по 25 октября 2010 года. По данным исследования, в России проживало 142,9 млн человек, что на 2,2 млн меньше, чем в 2002 году.
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