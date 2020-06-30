Почти 50% жителей России встретили пандемию без сбережений — аналитики

Специалисты аналитического центра НАФИ в июне опубликовали отчет, согласно которому почти у половины россиян не было сбережений на момент начала пандемии коронавируса

Результаты опроса опубликовал 30 июня РБК. Согласно исследованию, к началу кризиса, вызванного пандемией коронавируса, у 45% россиян полностью или частично не было сбережений. Еще 29% опрошенных имели финансовую подушку безопасности, но ее не хватило на период самоизоляции. Оставшиеся 29% респондентов смогли пережить начало пандемии даже при падении доходов.

При этом с финансовыми трудностями сталкивались 46% всех респондентов, а среди тех, кто не имел сбережений, этот показатель составил 57%.

Аналитики проводили опрос среди 2 тыс. человек в 46 регионах России, уточнил телеканал «360».

Напомним, накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетняк сообщил, что в России во время пандемии сократили 680 тыс. работников. Так как более 15 млн рабочих мест попали под ограничения, связанные с распространением коронавируса, Решетняк назвал эту цифру «неплохим результатом».