Почти 50% жителей России встретили пандемию без сбережений — аналитики
Специалисты аналитического центра НАФИ в июне опубликовали отчет, согласно которому почти у половины россиян не было сбережений на момент начала пандемии коронавируса
Результаты опроса опубликовал 30 июня РБК. Согласно исследованию, к началу кризиса, вызванного пандемией коронавируса, у 45% россиян полностью или частично не было сбережений.
Еще 29% опрошенных имели финансовую подушку безопасности, но ее не хватило на период самоизоляции. Оставшиеся 29% респондентов смогли пережить начало пандемии даже при падении доходов.
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При этом с финансовыми трудностями сталкивались 46% всех респондентов, а среди тех, кто не имел сбережений, этот показатель составил 57%.
Аналитики проводили опрос среди 2 тыс. человек в 46 регионах России, уточнил телеканал «360».
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Напомним, накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетняк сообщил, что в России во время пандемии сократили 680 тыс. работников. Так как более 15 млн рабочих мест попали под ограничения, связанные с распространением коронавируса, Решетняк назвал эту цифру «неплохим результатом».
В 2019 году портал Юга.ру публиковал историю о том, как сотрудник портала научилась планировать финансы и выбрала наиболее подходящую для себя стратегия ведения бюджета.
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