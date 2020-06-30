В России сократили 680 тыс. человек во время пандемии — Минэкономразвития

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 29 июня сообщил, что в стране во время пандемии коронавируса сократили около 680 тыс. россиян

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин говорил, что в стране официальное число безработных достигло 1,4 млн человек, при этом до периода выходных дней эта цирфа была в два раза меньше. А Минэкономразвития давало прогноз, что по итогам года безработица в стране вырастет до 5,7%, это будет максимальным показателем за последние девять лет.

В то же время замдиректора Центра занятости населения (ЦЗН) Краснодара Елизавета Мирошниченко сообщала, что после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, в городе выросло количество безработных и обратившихся в службу занятости. «Такой безработицы у нас не было с 1996 года», — сообщала в мае Мирошниченко.

29 июня на совещании в правительстве России, которое было посвящено ситуации на рынке труда, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что с 1 апреля на учет в службы занятости встало более 2 млн безработных россиян. Как уточнил RT, из этого числа 680 тыс. человек попали под сокращение во время пандемии .

«На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тыс. на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо. Но то, что это только 4,5% от общего числа, — это в целом неплохой результат», — заявил Решетников.

Он заметил, что программу, которая реализовывалась российскими властями для стабилизации экономики, «никто не назовет ее достаточной», однако «по цифрам мы видим, что эти меры были эффективными».