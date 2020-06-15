В Адыгее планируют возобновить экскурсии и открыть гостиницы в конце июня

Адыгея

Распечатать

В Адыгее работу туристической отрасли планируют возобновить на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Это может произойти в конце июня

Напомним, 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений. В республике разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, парикмахерским и салонам красоты. Также с 10 июня возобновили работу вещевые павильоны и небольшие торговые центры.

15 июня в комитете по туризму и курортам Адыгеи сообщили порталу Юга.ру, что в регионе продолжат снимать ограничительные меры. Так, с 26 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке планируют разрешить работу гостиниц, отелей и санаториев с медицинской лицензией. Однако сначала будут принимать туристов только из самой республики, Краснодарского края и Ростовской области. 

Читайте также:

Также в конце июня — начале июля планируют возобновить работу экскурсионных объектов. Однако их открытие будет возможно при соблюдении социальной дистанции и ограничении по единовременному посещению — не более 15 человек.

Представителям курортной отрасли рекомендовали провести подготовку к выполнению стандартов, чтобы сразу открыться после снижения в республике числа инфицированных коронавирусом.

Министерство экономического развития России опубликовало все известные сейчас ограничения для туристов в Адыгее. Посмотреть их можно здесь

Карантин Коронавирус Курорты и туризм путешествия

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре будут судить заведующую детсада и чиновника из-за смерти девочки, на которую упало дерево
Власти Краснодара рассказали, что фонтан перед «Авророй» убрали по желанию Галицкого
Умерла краснодарский хирург Алена Верди
Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 5 тысяч человек
Наталия Орейро решила оформить российское гражданство
В Адыгее планируют возобновить экскурсии и открыть гостиницы в конце июня

Лента новостей

Реклама на портале