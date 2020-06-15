В Адыгее планируют возобновить экскурсии и открыть гостиницы в конце июня

В Адыгее работу туристической отрасли планируют возобновить на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Это может произойти в конце июня

Напомним, 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений. В республике разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, парикмахерским и салонам красоты. Также с 10 июня возобновили работу вещевые павильоны и небольшие торговые центры.

15 июня в комитете по туризму и курортам Адыгеи сообщили порталу Юга.ру, что в регионе продолжат снимать ограничительные меры. Так, с 26 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке планируют разрешить работу гостиниц, отелей и санаториев с медицинской лицензией. Однако сначала будут принимать туристов только из самой республики, Краснодарского края и Ростовской области.