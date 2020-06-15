В Адыгее планируют возобновить экскурсии и открыть гостиницы в конце июня
В Адыгее работу туристической отрасли планируют возобновить на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Это может произойти в конце июня
Напомним, 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений. В республике разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, парикмахерским и салонам красоты. Также с 10 июня возобновили работу вещевые павильоны и небольшие торговые центры.
15 июня в комитете по туризму и курортам Адыгеи сообщили порталу Юга.ру, что в регионе продолжат снимать ограничительные меры. Так, с 26 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке планируют разрешить работу гостиниц, отелей и санаториев с медицинской лицензией. Однако сначала будут принимать туристов только из самой республики, Краснодарского края и Ростовской области.
Также в конце июня — начале июля планируют возобновить работу экскурсионных объектов. Однако их открытие будет возможно при соблюдении социальной дистанции и ограничении по единовременному посещению — не более 15 человек.
Представителям курортной отрасли рекомендовали провести подготовку к выполнению стандартов, чтобы сразу открыться после снижения в республике числа инфицированных коронавирусом.
Министерство экономического развития России опубликовало все известные сейчас ограничения для туристов в Адыгее. Посмотреть их можно здесь.
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