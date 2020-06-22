В Сочи 23 июня откроется отель-замок «Богатырь»

С момента открытия к услугам гостей будет предложено размещение в номерах, тренажерный зал, бассейн под открытым небом. В проживание включены завтраки в ресторане «Садко», а также возможность заказать блюда в номер. С 25 июня в свободном доступе будет собственный оборудованный пляж, находящийся в 5 минутах от замка.

На официальном сайте открыто раннее бронирование, акция позволит спланировать путешествие со скидкой до 20%. Отмечается, что независимо от тарифа, посещение «Сочи Парка» всегда будет включено в пребывание в «Богатыре».

«Сейчас в парке действует прогулочный режим, запуск аттракционов, шоу-программ и других активностей ожидается в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе первого тематического парка станы.

Планируется, что ресторан отеля «Садко» начнет работу 1 июля с обновленным меню.

В пресс-службе «Сочи Парка» напомнили, что в «Богатыре» действуют правила проживания в отеле, установленные в условиях пандемии коронавируса.

Как писали Юга.ру, в Сочи с 12 июня «Сочи Парк» вернулся к работе и начал ежедневно принимать гостей.