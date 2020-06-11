«Сочи Парк» 12 июня откроется в прогулочном режиме

Краснодарский край

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В Сочи с 12 июня первый тематический парк страны вернется к работе и начнет ежедневно принимать гостей

В пресс-службе «Сочи Парка» объяснили, что прогулочный режим — это первый шаг запланированного поэтапного открытия. Семь тематических земель, территория которых занимает более 25 га, снова открываются для прогулок с учетом дополнительных мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

При этом аттракционы, шоу, представления в дельфинарии и другие развлечения вернутся после снятия ограничений, предусмотренных Правительством РФ. Закрытым также остается и развлекательный центр «Страна Медведия».

«Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 20:00. Прогулочные билеты можно приобрести в кассах парка в день посещения.

Напомним, 15 мая тематический парк развлечений «Сочи Парк» возобновил продажи билетов. На сайте парка гости смогут купить билеты со скидкой до 30%, которые действуют с момента открытия парка в полном режиме до 8 ноября 2020 года.

Кроме того, четырехзвездочный отель-замок «Богатырь», расположенный на территории «Сочи Парка», открыл бронирование с 1 июля по 31 октября 2020 года по тарифу, дающему скидку 40% и возможность изменить дату заезда. При бронировании номера гостям рекомендуется обращать внимание на расписание работы парка, которое опубликовано на сайте «Сочи Парка».

Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи Сочи Парк

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