«Сочи Парк» 12 июня откроется в прогулочном режиме

В Сочи с 12 июня первый тематический парк страны вернется к работе и начнет ежедневно принимать гостей

В пресс-службе «Сочи Парка» объяснили, что прогулочный режим — это первый шаг запланированного поэтапного открытия. Семь тематических земель, территория которых занимает более 25 га, снова открываются для прогулок с учетом дополнительных мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

При этом аттракционы, шоу, представления в дельфинарии и другие развлечения вернутся после снятия ограничений, предусмотренных Правительством РФ. Закрытым также остается и развлекательный центр «Страна Медведия».

«Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 20:00. Прогулочные билеты можно приобрести в кассах парка в день посещения.