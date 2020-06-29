Опрос: 55% жителей Кубани будут голосовать против поправок к Конституции

В России с 25 июня по 1 июля 2020 года проходит голосование по поправкам в главный документ государства — Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен выходным. Инициатором голосования выступил президент России Владимир Путин.

Издание Drom.ru провело анонимный опрос, спросив у посетителей сайта: «Как будете голосовать по поправкам?» На выбор было предложено три варианта ответа: «за», «против» и «не пойду». Результаты показали, что больше всех поддерживают поправки жители Крыма — это примерно 25% опрошенных из этого региона. Больше всего не по нраву изменения в основном законе жителям Республики Саха. Там против собираются голосовать около 70% респондентов. Пользователи из Ленинградской области показали самый высокий уровень отказа от посещения этого мероприятия — 41% опрошенных голосовать не собираются.