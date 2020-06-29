Опрос: 55% жителей Кубани будут голосовать против поправок к Конституции
Автомобильное издание Drom.ru 29 июня опубликовало результаты опроса по изменениям в Конституцию РФ
В России с 25 июня по 1 июля 2020 года проходит голосование по поправкам в главный документ государства — Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен выходным. Инициатором голосования выступил президент России Владимир Путин.
Издание Drom.ru провело анонимный опрос, спросив у посетителей сайта: «Как будете голосовать по поправкам?» На выбор было предложено три варианта ответа: «за», «против» и «не пойду». Результаты показали, что больше всех поддерживают поправки жители Крыма — это примерно 25% опрошенных из этого региона. Больше всего не по нраву изменения в основном законе жителям Республики Саха. Там против собираются голосовать около 70% респондентов. Пользователи из Ленинградской области показали самый высокий уровень отказа от посещения этого мероприятия — 41% опрошенных голосовать не собираются.
Средние результаты опроса «Дрома» таковы: за поправки выступают около 12%, примерно 29% не собираются голосовать, а 59% намерены проголосовать против внесения поправок в Конституцию. В опросе, который проходил с 22 по 29 июня, приняло участие более 23,5 тыс. человек. Ежедневно ресурс Drom.ru, согласно информации издания, посещает более 2 млн человек.
В Краснодарском крае графу против поправок выделили 55,5% респондентов. Примерно 11% собираются отдать свой голос за поправки, 33,5% не планируют идти голосовать.
Ранее Юга.ру рассказывали о жительнице Краснодара, которая в составе единомышленников создала мультипликационный фильм, посвященный голосованию по поправкам в Конституцию. В мультфильме стая птиц свергает трехглавого короля с трона.
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