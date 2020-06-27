Рельсобус из Анапы в Крым начнет ходить 1 июля

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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С 1 июля планируют возобновить перевозки на рельсовом автобусе по маршруту Керчь — Анапа

Рельсобус, или рельсовый автобус, — это дизельный поезд с небольшим набором вагонов. 7 марта он начал ходить через Крымский мост однако из-за пандемии коронавируса перевозки приостановили.

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26 июня в пресс-службе министерства транспорта Крыма рассказали о планах возобновить сообщение с 1 июля. В день собираются запустить три рейса, два из них будут отправляться в Анапу из Феодосии, один — из Керчи.

Пассажиров будут перевозить трехвагонные составы. Время в пути составит два часа. 

Ранее сообщалось, что стоимость билета Керчь — Анапа составит 439 рублей. Билеты можно приобрести на ж/д станциях и в самих рельсобусах — в пути будут работать мобильные кассиры.

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Кроме того, с 1 июля на полуострове начнут курсировать электрички Севастополь — Евпатория. Ежедневно составы будут совершать два рейса с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Время в пути займет 2 часа 40 минут, писал 22 июня RT.

 

В минтрансе Крыма отметили, что поездка с посадкой на станции, не оборудованной кассами, будет стоить дешевле, потому что в стоимость билета не будет входить дорожный сбор 15 рублей.

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