Рельсобус из Анапы в Крым начнет ходить 1 июля

С 1 июля планируют возобновить перевозки на рельсовом автобусе по маршруту Керчь — Анапа

Рельсобус, или рельсовый автобус, — это дизельный поезд с небольшим набором вагонов. 7 марта он начал ходить через Крымский мост однако из-за пандемии коронавируса перевозки приостановили.

26 июня в пресс-службе министерства транспорта Крыма рассказали о планах возобновить сообщение с 1 июля. В день собираются запустить три рейса, два из них будут отправляться в Анапу из Феодосии, один — из Керчи.

Пассажиров будут перевозить трехвагонные составы. Время в пути составит два часа.

Ранее сообщалось, что стоимость билета Керчь — Анапа составит 439 рублей. Билеты можно приобрести на ж/д станциях и в самих рельсобусах — в пути будут работать мобильные кассиры.