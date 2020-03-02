Стартовала продажа билетов на рельсобус, который свяжет Керчь и Анапу

Рельсобус, или рельсовый автобус, — это дизельный поезд с небольшим набором вагонов. Он начнет ходить через Крымский мост 7 марта.

Согласно расписанию на сайте Южной пригородной пассажирской компании, состав будет курсировать в обе стороны с понедельника по четверг два раза в день — утром и вечером. Из Анапы в Керчь поезд будет выезжать в 9:16 и в 19:45. Из Керчи рельсобус будет отправляться в 6:20 и 19:00. В пятницу, субботу и воскресенье состав будет ездить раз в день: отправление из Керчи — в 14:38, из Анапы — 12:34. Путь что в одну, что в другую сторону займет два часа.

2 марта стало известно о том, что в сети уже запустили продажу билетов на рельсобус. Для того чтобы купить их, необходимо зарегистрироваться на сайте компании-перевозчика. Стоимость одного билета составляет 439 рублей. За отдельную плату — от 109 до 226 рублей — можно провезти питомца, велосипед и ручную кладь. Также билеты можно будет приобрести в кассах ж/д вокзалов и в самом поезде.