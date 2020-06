Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку. Он отрицал свою вину, а в его поддержку устраивалось множество акций

View this post on Instagram

Речь К.С. Серебренникова на прениях. 22.06.20. Мещанский суд ⠀ УРОКИ «ПЛАТФОРМЫ». ⠀ Надо, вероятно, сказать, почему «ПЛАТФОРМА»стала важным и значимым проектом не только в отечественном современном искусстве – но и в жизнях людей, которые его придумали, делали и посещали. ⠀ Идея «ПЛАТФОРМЫ» - это, прежде всего, идея свободы художественного высказывания, идея многообразия видов жизни, утверждения сложности мира, его разнообразия, его молодости и обаяния в этом разнообразии. Это про надежду на изменения. ⠀ О чем я думал, когда предложил идею сложногомногожанрового проекта новому президенту России, который провозгласил курс на «модернизацию» и «инновацию»? ⠀ Черт возьми, - думал я - ну, может, хоть сейчас у большого количества талантливых, ярких, непокорных молодых людей, которых я знаю лично, и которые не находят себе места в рамках традиционных, еще советских институций, может, у молодых ребят, которые все чаще работают в Европе, получая там гранты, успех, признание - может, у них благодаря государственному финансированию в конце концов будет шанс реализоваться и на родине, и не быть унизительно заключенными в гетто необязательного «эксперимента». Так думал я! ⠀ Есть ли смысл в этих трех годах «ПЛАТФОРМЫ», за которыми последовали три года арестов, ложных обвинений, судебных разбирательств? Этот вопрос все чаще задаешь себе сам. ⠀ Много ли это – 340 мероприятий, сделанных нами на «ПЛАТФОРМЕ» за три года, большинство из которых оригинальные, уникальные, сложные, с участием серьезного количества артистов, музыкантов, режиссеров, художников, танцоров, композиторов? Много. Очень много. Это вам скажет любой человек, хоть в чем-то разбирающийся в театре, музыке, современных технологиях, современном танце. И они – эти люди, специалисты, знатоки - приходили уже в суды и свидетельствовали о себе, о своей работе, о том, что они видели в цехе Белого на «Винзаводе» в 2011-2014 годах. Претензии Минкульта и прокуратуры, что за деньги субсидии мы сделали что-то не так – смехотворны. Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800. Ну раз из субсидии в 216 миллионовмы 128 «украли»! Ну так хоть бы об этом сказали!!! (Продолжение в карусели ➡️)