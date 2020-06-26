Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку. Он отрицал свою вину, а в его поддержку устраивалось множество акций
Мещанский суд Москвы 26 июня огласил приговор фигурантам дела «Седьмой студии»
Напомним, в 2017 году художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые выделили в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Режисера отправили под домашний арест.
19 февраля 2018 года мать режиссера умерла в Ростове после тяжелой болезни, ему разрешили приехать на похороны.
В марте того же года участвующая в выборах президента Ксения Собчак попросила Владимира Путина освободить Серебренникова и других политзаключенных, президент пообещал рассмотреть список. В поддержку режиссера также выступало жюри «Кинотавра».
По делу «Седьмой студии» также проходили бывший гендиректор студии Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.
Как напомнил RT, в начале июня 2020 года адвокат Ирина Поверинова сообщила, что третья экспертиза по уголовному делу обнаружила хищение на сумму 128 млн рублей при реализации проекта «Платформа».
Подсудимые не признали свою вину.
На прениях в Мещанском суде 22 июня Серебреников сообщил, что за три года существования проекта «Платформа» было сделано 340 мероприятий, «большинство из которых оригинальные, уникальные, сложные, с участием серьезного количества артистов, музыкантов, режиссеров, художников, танцоров, композиторов». Он назвал претензии Минкульта и прокуратуры «смехотворными».
«Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800», — отметил режиссер.
Обвининие запрашивало для Серебренникова шесть лет колонии, штраф в 800 тыс. рублей и запрет на три года занимать в учреждениях культуры должности, связанные с административно-хозяйственной и распределительной деятельностью. Продюсеру Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тыс. рублей. Бывшему гендиректору «Седьмой студии» Итину и экс-чиновнице Минкульта Апфельбаум — по четыре года лишения свободы и по 200 тыс. рублей штрафа.
Мещанский суд 26 июня признал всех фигурантом дела виновными. Как сообщил телеканал «360», суд учел смягчающие обстоятельства подсудимых — наличие у них наград, состояние здоровья, положительные характеристики, а также наличие у них иждивенцев.
В итоге Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Итин получил тоже три года условно и штраф в 200 тыс. рублей, Малобродский — два года условно и 200 тыс. штрафа. Также с них взыщут 128 млн рублей в пользу Министерства культуры. Апфельбаум приговорили к штрафу, но освободили от наказания из-за истечения срока давности дела.
Поддержать Кирилла Серебренникова пришли актеры Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Екатерина Варнава, рэпер Oxxxymiron, а перед зданием суда скопилась большая толпа людей, которые аплодировали режисеру в знак поддержки.
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Речь К.С. Серебренникова на прениях. 22.06.20. Мещанский суд ⠀ УРОКИ «ПЛАТФОРМЫ». ⠀ Надо, вероятно, сказать, почему «ПЛАТФОРМА»стала важным и значимым проектом не только в отечественном современном искусстве – но и в жизнях людей, которые его придумали, делали и посещали. ⠀ Идея «ПЛАТФОРМЫ» - это, прежде всего, идея свободы художественного высказывания, идея многообразия видов жизни, утверждения сложности мира, его разнообразия, его молодости и обаяния в этом разнообразии. Это про надежду на изменения. ⠀ О чем я думал, когда предложил идею сложногомногожанрового проекта новому президенту России, который провозгласил курс на «модернизацию» и «инновацию»? ⠀ Черт возьми, - думал я - ну, может, хоть сейчас у большого количества талантливых, ярких, непокорных молодых людей, которых я знаю лично, и которые не находят себе места в рамках традиционных, еще советских институций, может, у молодых ребят, которые все чаще работают в Европе, получая там гранты, успех, признание - может, у них благодаря государственному финансированию в конце концов будет шанс реализоваться и на родине, и не быть унизительно заключенными в гетто необязательного «эксперимента». Так думал я! ⠀ Есть ли смысл в этих трех годах «ПЛАТФОРМЫ», за которыми последовали три года арестов, ложных обвинений, судебных разбирательств? Этот вопрос все чаще задаешь себе сам. ⠀ Много ли это – 340 мероприятий, сделанных нами на «ПЛАТФОРМЕ» за три года, большинство из которых оригинальные, уникальные, сложные, с участием серьезного количества артистов, музыкантов, режиссеров, художников, танцоров, композиторов? Много. Очень много. Это вам скажет любой человек, хоть в чем-то разбирающийся в театре, музыке, современных технологиях, современном танце. И они – эти люди, специалисты, знатоки - приходили уже в суды и свидетельствовали о себе, о своей работе, о том, что они видели в цехе Белого на «Винзаводе» в 2011-2014 годах. Претензии Минкульта и прокуратуры, что за деньги субсидии мы сделали что-то не так – смехотворны. Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800. Ну раз из субсидии в 216 миллионовмы 128 «украли»! Ну так хоть бы об этом сказали!!! (Продолжение в карусели ➡️)
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