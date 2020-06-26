Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку. Он отрицал свою вину, а в его поддержку устраивалось множество акций

Напомним, в 2017 году художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые выделили в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Режисера отправили под домашний арест.

19 февраля 2018 года мать режиссера умерла в Ростове после тяжелой болезни, ему разрешили приехать на похороны.

В марте того же года участвующая в выборах президента Ксения Собчак попросила Владимира Путина освободить Серебренникова и других политзаключенных, президент пообещал рассмотреть список. В поддержку режиссера также выступало жюри «Кинотавра».

Как напомнил RT , в начале июня 2020 года адвокат Ирина Поверинова сообщила, что третья экспертиза по уголовному делу обнаружила хищение на сумму 128 млн рублей при реализации проекта «Платформа».

На прениях в Мещанском суде 22 июня Серебреников сообщил , что за три года существования проекта «Платформа» было сделано 340 мероприятий, «большинство из которых оригинальные, уникальные, сложные, с участием серьезного количества артистов, музыкантов, режиссеров, художников, танцоров, композиторов». Он назвал претензии Минкульта и прокуратуры «смехотворными».

«Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800», — отметил режиссер.

Обвининие запрашивало для Серебренникова шесть лет колонии, штраф в 800 тыс. рублей и запрет на три года занимать в учреждениях культуры должности, связанные с административно-хозяйственной и распределительной деятельностью. Продюсеру Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тыс. рублей. Бывшему гендиректору «Седьмой студии» Итину и экс-чиновнице Минкульта Апфельбаум — по четыре года лишения свободы и по 200 тыс. рублей штрафа.

Мещанский суд 26 июня признал всех фигурантом дела виновными . Как сообщил телеканал «360», суд учел смягчающие обстоятельства подсудимых — наличие у них наград, состояние здоровья, положительные характеристики, а также наличие у них иждивенцев.

В итоге Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Итин получил тоже три года условно и штраф в 200 тыс. рублей, Малобродский — два года условно и 200 тыс. штрафа. Также с них взыщут 128 млн рублей в пользу Министерства культуры. Апфельбаум приговорили к штрафу, но освободили от наказания из-за истечения срока давности дела.

Поддержать Кирилла Серебренникова пришли актеры Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Екатерина Варнава, рэпер Oxxxymiron, а перед зданием суда скопилась большая толпа людей, которые аплодировали режисеру в знак поддержки.