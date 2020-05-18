Ребенок с коронавирусом родился в Северной Осетии

В Северной Осетии в апреле на свет появился младенец с диагнозом COVID-19

Мать новорожденного заболела коронавирусом во время беременности, поэтому младенец родился инфицированным. Они уже находятся дома под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.

Минздрав республики уточнил, что младенец родился 17 апреля и пять дней с матерью был в больнице во Владикавказе. Болезнь у новорожденного протекла бессимптомно, и последние три теста оказались отрицательными, сообщил ТАСС.