Ребенок с коронавирусом родился в Северной Осетии
В Северной Осетии в апреле на свет появился младенец с диагнозом COVID-19
Мать новорожденного заболела коронавирусом во время беременности, поэтому младенец родился инфицированным. Они уже находятся дома под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.
Минздрав республики уточнил, что младенец родился 17 апреля и пять дней с матерью был в больнице во Владикавказе. Болезнь у новорожденного протекла бессимптомно, и последние три теста оказались отрицательными, сообщил ТАСС.
Всего в регионе вирус диагностировали у 2 тыс. 242 человек, 15 из них умерли и более 1 тыс. выздоровели.
Ранее Юга.ру рассказывали о похожем случае. В инфекционной больнице Адыгеи пациентка с коронавирусом ночью с 15 на 16 апреля родила ребенка.
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