Антистендап «Женские романы» в Краснодаре: сексолог и филолог расскажут, как эротические сюжеты меняют отношения

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

26 мая краснодарцы смогут узнать о героях женских произведений (18+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 26 мая вечер стендапа «Женские романы». В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — расскажут о литературе и ее власти над людьми.

Программа:

  • Кто они — яркие и соблазнительные герои женских произведений?
  • Почему женщины прячутся в книги от реальных проблем?
  • Как эротические сюжеты меняют отношения?

Читайте также:

Женский роман — один из самых популярных, коммерчески успешных и одновременно недооцененных жанров массовой литературы. Это не просто книжки про любовь, а сложный культурный феномен со своей историей, эволюцией и устойчивыми сюжетными структурами.

Это литература, написанная для женщин и женщинами. Автор и читательница находятся в одной эмоциональной и ценностной парадигме. Современный женский роман часто включает в себя элементы детектива, триллера, драмы, семейной саги и даже мистики.

Мероприятие пройдет в стендап-баре «Маяковский» на улице Калинина, 269. Начало в 19:00. Стоимость билетов — 1800-2300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 мая состоится бесплатная лекция о романе «Унесенные ветром».

Афиша Краснодар Литература отдых Развлечения События

Новости

Антистендап «Женские романы» в Краснодаре: сексолог и филолог расскажут, как эротические сюжеты меняют отношения
В краснодарском баре пройдет концерт инди-певицы Kedr Livanskiy
В Краснодаре бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства. Когда и где?
Игра в нормальность. В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Семья шпиона»
В Минпросвещения отказались отменять домашние задания из-за нейросетей
Под Краснодаром заработал кукольный театр под открытым небом. Как туда попасть и когда ближайшие спектакли?

Лента новостей

Реклама на сайте