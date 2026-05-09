Антистендап «Женские романы» в Краснодаре: сексолог и филолог расскажут, как эротические сюжеты меняют отношения

Проект «Литцентр» анонсировал на 26 мая вечер стендапа «Женские романы». В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — расскажут о литературе и ее власти над людьми.

Женский роман — один из самых популярных, коммерчески успешных и одновременно недооцененных жанров массовой литературы. Это не просто книжки про любовь, а сложный культурный феномен со своей историей, эволюцией и устойчивыми сюжетными структурами.

Это литература, написанная для женщин и женщинами. Автор и читательница находятся в одной эмоциональной и ценностной парадигме. Современный женский роман часто включает в себя элементы детектива, триллера, драмы, семейной саги и даже мистики.

Мероприятие пройдет в стендап-баре «Маяковский» на улице Калинина, 269. Начало в 19:00. Стоимость билетов — 1800-2300 рублей.