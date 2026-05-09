Антистендап «Женские романы» в Краснодаре: сексолог и филолог расскажут, как эротические сюжеты меняют отношения
26 мая краснодарцы смогут узнать о героях женских произведений (18+)
Проект «Литцентр» анонсировал на 26 мая вечер стендапа «Женские романы». В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — расскажут о литературе и ее власти над людьми.
Программа:
- Кто они — яркие и соблазнительные герои женских произведений?
- Почему женщины прячутся в книги от реальных проблем?
- Как эротические сюжеты меняют отношения?
Женский роман — один из самых популярных, коммерчески успешных и одновременно недооцененных жанров массовой литературы. Это не просто книжки про любовь, а сложный культурный феномен со своей историей, эволюцией и устойчивыми сюжетными структурами.
Это литература, написанная для женщин и женщинами. Автор и читательница находятся в одной эмоциональной и ценностной парадигме. Современный женский роман часто включает в себя элементы детектива, триллера, драмы, семейной саги и даже мистики.
Мероприятие пройдет в стендап-баре «Маяковский» на улице Калинина, 269. Начало в 19:00. Стоимость билетов — 1800-2300 рублей.
