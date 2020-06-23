В Сочи женщине сломали палец в полиции, куда она обратилась с жалобой на участковых

В Сочи женщина пришла в полицию, чтобы пожаловаться на работу участковых, там ей сломали палец. Проверка инцидента длится больше полугода

Как рассказал 23 июня порталу Юга.ру представитель потерпевшей Александр Попков, адвокат правозащитной организации «Зона Права», женщину не пустили к начальнику полиции и сломали ей палец. Сам инцидент произошел в Сочи в декабре 2019 года, однако проверка еще не завершена.

«Женщина не захотела уходить, и полицейские применили к ней силу: заломили руки. В итоге — сломали моей доверительнице палец и повредили спину. Она обратилась в больницу и зафиксировала травмы», — объяснил Попков.

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По его словам, жительница Сочи сразу же обратилась в следственный комитет и прокуратуру. «Сейчас мы ожидаем, когда сможем познакомиться со всеми документами. Если не будет проведено эффективной проверки, планируем обжаловать действия следственных органов», — заключил правозащитник.

Напомним, подобная история произошла в 2019 году в Краснодаре. Тогда двое полицейских во время патрулирования садоводческого товарищества в районе Ростовского шоссе заметили, как молодой человек перелезает через забор дачного участка. Они не попытались выяснить мотив его действий, сразу применив в отношении него физическую силу, а затем надели на него наручники. Выяснилось, что краснодарец перелезал через забор собственного дома.

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