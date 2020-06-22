В Краснодаре будут судить полицейских за избиение инвалида, который пытался перелезть через забор своего дома
22 июня в следкоме и «Комитете против пыток» рассказали о деле краснодарца, которого избили полицейские в 2019 году
Что случилось? В следственном комитете Кубани порталу Юга.ру рассказали, что в ночь на 11 марта 2019 года двое полицейских патрулировали садоводческие товарищества в районе Ростовского шоссе в Краснодаре. Они заметили, как молодой человек перелезает через забор дачного участка в товариществе «Ветеран». Сотрудники полиции не попытались выяснить мотив его действий и без оснований применили в отношении него физическую силу, а затем надели на него наручники.
В правозащитной организации «Комитет против пыток» порталу Юга.ру расссказали, что что задержанным оказался краснодарец Евгений Манченко. Ночью он возвращался домой и около своей калитки обнаружил, что дверь заперта и что ключи он забыл. После этого он решил перелезть через забор, однако его заметили сотрудники ДПС Вячеслав Зябкин и Владимир Таранков.
Читайте также:
Что рассказали потерпевший и его мать?
«Когда я попытался перелезть, ко мне подбежали два сотрудника полиции, которые начали стаскивать меня с забора и наносить удары дубинкой по ноге. От сильной боли я не удержался и упал. Пока я лежал на земле, сотрудники полиции продолжили применять ко мне физическую силу, били ногами по левой ноге в область бедра», — рассказал Манченко.
После этого молодого человека затащили в служебную машину и надели наручники. Его мать Снежана Манченко отметила, что сын — инвалид с особенностями развития. У нее установлена программа отслеживания его местонахождения, поэтому в тот вечер она знала, что сын подходит к дому.
Женщина услышала крики сына, который звал на помощь. Она выбежала на улицу и увидела, что он лежит на полу полицейского УАЗа:
«При этом Женя сильно кричал от боли, но полицейские пытались не допустить меня к нему и настаивали на поездке в отдел полиции для разбирательства. Лишь спустя некоторое время мне удалось уговорить их снять с сына наручники».
Читайте также:
Родственники парня вызвали скорую помощь. Манченко поставили в больнице диагноз — закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков. Эксперты оценили повреждения как тяжкий вред здоровью. В течение двух недель пострадавший находился в больнице.
Были ли последствия для полийейских? В «Комитете против пыток» отметили, что ведомственная комиссия признала действия полицейских законными. 14 марта 2019 года мать пострадавшего обратилась в следственный комитет. Спустя месяц в отношении Зябкина и Татаркова завели уголовное деле по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).
Позже обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с них сняли, однако к предыдущей статье добавили обвинения о незаконном применении спецсредств (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
22 июня 2020 года стало известно, что дело направили в суд.
Читайте также
всего ответили: 107 чел.
опрос начат: 22 июня 2020
дата окончания: 1 июля 2020