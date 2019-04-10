В Краснодаре полицейские сломали ногу парню, которого приняли за вора
В Краснодаре в апреле возбудили уголовное дело против полицейских за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданина
10 марта около полуночи житель Краснодара Евгений Манченко возвращался домой. Калитка была заперта, а ключи парень забыл, поэтому он решил перелезть через забор. В этот момент к нему подбежали двое сотрудников патрульно-постовой службы и начали стаскивать с забора и бить его дубинкой по ноге. Парень не удержался и упал.
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«Пока я лежал на земле, сотрудники полиции продолжили применять ко мне физическую силу, били ногами по левой ноге в область бедра», — рассказал Манченко юристам «Комитета против пыток».
По его словам, он начал звать родителей. Когда те выбежали, полицейские уже посадили парня в свою машину и надели наручники.
Мать парня Снежана Манченко рассказала, что ее сын является инвалидом с особенностями развития. В тот вечер она ждала его возвращения и знала, что он находится рядом с домом, потому что у нее установлена программа отслеживания телефона.
«Выбежав на улицу на крики сына, я увидела, что он лежит на полу полицейского УАЗика, его руки скованы за спиной наручниками», — сказала женщина.
По матери задержанного словам, полицейские долго не подпускали ее к сыну и говорили, что разберутся в отделе. Позже женщине все же удалось уговорить их снять наручники.
Прибывшая на место скорая помощь диагностировала у парня закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков. Евгений Манченко провел в больнице две недели, а судебно-медицинская экспертиза оценила травму как тяжкий вред здоровью.
Мать парня 14 марта написала заявление в следственный комитет. Против сотрудников патрульно-постовой службы Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).
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