В Краснодаре полицейские сломали ногу парню, которого приняли за вора

В Краснодаре в апреле возбудили уголовное дело против полицейских за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданина

10 марта около полуночи житель Краснодара Евгений Манченко возвращался домой. Калитка была заперта, а ключи парень забыл, поэтому он решил перелезть через забор. В этот момент к нему подбежали двое сотрудников патрульно-постовой службы и начали стаскивать с забора и бить его дубинкой по ноге. Парень не удержался и упал.

«Пока я лежал на земле, сотрудники полиции продолжили применять ко мне физическую силу, били ногами по левой ноге в область бедра», — рассказал Манченко юристам «Комитета против пыток».

По его словам, он начал звать родителей. Когда те выбежали, полицейские уже посадили парня в свою машину и надели наручники.

Мать парня Снежана Манченко рассказала, что ее сын является инвалидом с особенностями развития. В тот вечер она ждала его возвращения и знала, что он находится рядом с домом, потому что у нее установлена программа отслеживания телефона.