На Кубани мужчину оштрафовали за фейк про коронавирус

Краснодарский край

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В Белореченском районе местного жителя оштрафовали на 30 тыс. рублей за сообщение в соцсетях

Полицейские в соцсети нашли публикацию, в которой говорилось, что врачи скорой помощи якобы предлагают местным жителям за деньги указать причиной смерти родственников COVID-19. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, также в тексте были ложные сведения о количестве подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории района.

По мнению полицейских, эти сведения создают угрозу общественной опасности. Белореченский районный суд рассмотрел все собранные МВД доказательства против 43-летнего местного жителя и признал его виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Отметим, что полный текст «фейка» пресс-служба не указала.

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Напомним, в апреле за аналогичный фейк о фиктивных смертях от коронавируса признали виновной жительницу Армавира. Тогда ей выписали штраф в 15 тыс. рублей. Еще одну девушку за тот же фейк оштрафовали на 30 тыс. рублей. А в мае жительница Кубани написала в соцсетях, что врачи без масок и перчаток госпитализировали пациента с подозрением на COVID-19. Она тоже получила штраф.

Белореченский район Коронавирус Полиция Фейк

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