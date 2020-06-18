Путин заговорил о внуках впервые за два года
Президент России Владимир Путин в июне рассказал журналистам, могут ли ему в рабочий кабинет позвонить внуки
Ведущий ВГТРК, автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин 18 июня опубликовал в своем инстаграме анонс нового выпуска. По словам журналиста, в его фильме «Россия. Кремль. Путин», который выйдет в эфир в воскресенье, 21 июня, в 22:00 будет «масса новых деталей о жизни и работе президента».
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В анонсе Путин, в частности, отвечает на вопрос, могут ли ему в рабочий кабинет позвонить внуки.
«Дозвониться могут — они дозваниваются», — ответил президент.
Напомним, в 2012 году в СМИ появилась информация, что 15 августа в роддоме одного из болгарских городов дочь президента России Владимира Путина Мария родила ребенка, которого предположительно назвали Владимир.
В 2017 году Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну впервые дал понять, что у него есть внуки. В том же году он заявил журналистам, что не может более подробно говорить о внуках, так как «стоит мне назвать только имя, возраст, как их сразу идентифицируют, и им это принесет ущерб».
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Как напомнил RT, последний раз президент говорил о внуках два года назад — в 2018 году во время прямой линии глава государства заявил, что ему не хватает времени на общение с внуками и он хотел бы чаще с ними быть. В 2019 году Путин ушел от ответа на вопрос о дочерях.
Отметим, что президент редко касается не только темы внуков, но и темы семейной жизни своих дочерей. В 2015 году портал Юга.ру собрал в одном материале всю имеющуюся информацию о дочках Владимира Путина.