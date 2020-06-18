Путин заговорил о внуках впервые за два года

Президент России Владимир Путин в июне рассказал журналистам, могут ли ему в рабочий кабинет позвонить внуки

Ведущий ВГТРК, автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин 18 июня опубликовал в своем инстаграме анонс нового выпуска. По словам журналиста, в его фильме «Россия. Кремль. Путин», который выйдет в эфир в воскресенье, 21 июня, в 22:00 будет «масса новых деталей о жизни и работе президента».

В анонсе Путин, в частности, отвечает на вопрос, могут ли ему в рабочий кабинет позвонить внуки. «Дозвониться могут — они дозваниваются», — ответил президент.

Напомним, в 2012 году в СМИ появилась информация, что 15 августа в роддоме одного из болгарских городов дочь президента России Владимира Путина Мария родила ребенка, которого предположительно назвали Владимир. В 2017 году Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну впервые дал понять, что у него есть внуки. В том же году он заявил журналистам, что не может более подробно говорить о внуках, так как «стоит мне назвать только имя, возраст, как их сразу идентифицируют, и им это принесет ущерб».

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