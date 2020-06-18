После гибели женщины в Майкопе проверят все остановочные комплексы

Адыгея

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Прокуратура Майкопа назначила проверку после обрушения остановки 17 июня, из-за чего погибла женщина и два человека получили травмы

Трагедия случилась накануне в микрорайоне Черемушки. Конструкция остановочного комплекса не выдержала порывов ветра и упала на людей. В результате погибла пенсионерка и два человека пострадали.

В Адыгейской республиканской больнице уточнили, что одна из пострадавших, девушка, госпитализирована с переломом костей таза, ей оказывают необходимую помощь. 11-летняя девочка получила легкий ушиб голеностопа.

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По факту происшествия следственные органы СУ СКР по Адыгее проводят доследственную проверку. Кроме того, по поручению прокурора Адыгеи организована проверка соответствия установленным требованиям и безопасности других остановок общественного транспорта в Майкопе, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как писали Юга.ру, новая концепция остановок и торговых павильонов в Майкопе была разработана в 2016 году. В июне 2017-го сообщалось, что на замену остановок потратят 1,5 млн рублей.

Безопасность Майкоп Происшествия Прокуратура Следственный комитет смерть Стихийные бедствия

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