После гибели женщины в Майкопе проверят все остановочные комплексы

Прокуратура Майкопа назначила проверку после обрушения остановки 17 июня, из-за чего погибла женщина и два человека получили травмы

Трагедия случилась накануне в микрорайоне Черемушки. Конструкция остановочного комплекса не выдержала порывов ветра и упала на людей. В результате погибла пенсионерка и два человека пострадали.

В Адыгейской республиканской больнице уточнили, что одна из пострадавших, девушка, госпитализирована с переломом костей таза, ей оказывают необходимую помощь. 11-летняя девочка получила легкий ушиб голеностопа.