В Майкопе ветер обрушил остановку. Есть погибшая и пострадавшие

В столице Адыгеи 17 июня шквалистым ветром снесло остановку, есть жертвы

Инцидент произошел около 16:20 в микрорайоне Черемушки. По словам очевидцев, конструкция остановочного комплекса не выдержала порывов ветра и обрушилась на людей.

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Одна женщина скончалась. Еще один человек получил травмы, сообщили порталу Юга.ру в Адыгейской республиканской станции скорой медпомощи. На месте происшествия работают две кареты скорой помощи. Информация об остальных пострадавших уточняется.

UPD от 17:25: По словам врачей, два человека пострадали, в том числе один ребенок. Умерла пенсионерка, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.