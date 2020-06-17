В Майкопе ветер обрушил остановку. Есть погибшая и пострадавшие
В столице Адыгеи 17 июня шквалистым ветром снесло остановку, есть жертвы
Инцидент произошел около 16:20 в микрорайоне Черемушки. По словам очевидцев, конструкция остановочного комплекса не выдержала порывов ветра и обрушилась на людей.
Читайте также:
Одна женщина скончалась. Еще один человек получил травмы, сообщили порталу Юга.ру в Адыгейской республиканской станции скорой медпомощи.
На месте происшествия работают две кареты скорой помощи. Информация об остальных пострадавших уточняется.
UPD от 17:25: По словам врачей, два человека пострадали, в том числе один ребенок. Умерла пенсионерка, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.
В МЧС по Адыгее также подтвердили информацию об обрушении остановки.
В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру добавили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.