В Севастополе на отдыхающих упал пляжный навес, есть пострадавшие

Крым

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17 июня в следственном комитете сообщили о проверке по факту происшествия, которое случилось на пляже в Севастополе

Навес рухнул на пляже парка Победы вечером 16 июня. Информация об этом появилась в местных соцсетях.

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В следственном комитете 17 июня рассказали, что из-за падения массивного навеса пострадали люди. У лежавшей под конструкцией женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. На месте происшествия ей оказали помощь медики. Детей среди пострадавших нет, уточнили в СУ СКР по Крыму и Севастополю.

В следственном комитете начали выяснять обстоятельства произошедшего. Проводится проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писали Юга.ру, накануне на юге России случилось происшествие, в котором на людей также упала конструкция, — в Майкопе во время сильного ветра обрушился остановочный комплекс. Под ним погибла женщина.

Курорты и туризм отдых Происшествия Севастополь Следственный комитет Черное море

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