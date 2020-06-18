В Севастополе на отдыхающих упал пляжный навес, есть пострадавшие

17 июня в следственном комитете сообщили о проверке по факту происшествия, которое случилось на пляже в Севастополе

Навес рухнул на пляже парка Победы вечером 16 июня. Информация об этом появилась в местных соцсетях.

В следственном комитете 17 июня рассказали, что из-за падения массивного навеса пострадали люди. У лежавшей под конструкцией женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. На месте происшествия ей оказали помощь медики. Детей среди пострадавших нет, уточнили в СУ СКР по Крыму и Севастополю.

В следственном комитете начали выяснять обстоятельства произошедшего. Проводится проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писали Юга.ру, накануне на юге России случилось происшествие, в котором на людей также упала конструкция, — в Майкопе во время сильного ветра обрушился остановочный комплекс. Под ним погибла женщина.