Коронавирус на Кубани за сутки подтвердили у 71 человека, 2 пациента умерли
В Краснодарском крае к 17 июня количество зараженных COVID-19 достигло 5 тыс. 183 человек
В России за сутки зафиксировали 7 тыс. 843 человека с коронавирусом. Выздоровели 10 тыс. 36 человек, было 194 летальных исхода, пишет федеральный оперштаб.
На юге России и в республиках Северного Кавказа за сутки выявили 698 случаев инфицирования: 152 — в Ростовской области, 97 — в Карачаево-Черкесии, 92 — в Дагестане, 83 — на Ставрополье, 77 — в Кабардино-Балкарии, 71 — в Краснодарском крае, 36 — в Ингушетии, 32 — в Северной Осетии, 26 — в Адыгее, 16 — в Чечне, 15 — в Крыму и 1 — в Севастополе.
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Всего в стране зарегистрировали 553 тыс. 301 случай заражения COVID-19, сообщил RT. Из этого числа выздоровели 304 тыс. 342 человека, скончались 7 тыс. 478 человек.
На Кубани за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 71 человека. Выздоровели 90 человек, умерли 2 пациента.
Краевой оперативный штаб опубликовал распределение новых случаев по районам:
- 10 — в Краснодаре;
- 8 — в Гулькевичском районе;
- 7 — в Туапсе;
- 6 — в Сочи;
- по 5 — в Мостовском и Выселковском районах;
- 4 — в Кавказском районе;
- по 2 — в Красноармейском, Курганинском и Лабинском районах;
- по 1 — в Динском, Белореченском, Новокубанском, Апшеронском, Северском, Славянском, Усть-Лабинском, Отрадненском, Тимашевском районах и Новороссийске.
Среди заболевших семь детей в возрасте от 1 года до 17 лет, пятеро из них — в Гулькевичском районе, еще по одному — в Кавказском и Выселковском районах.
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Общее число инфицированных COVID-19 на Кубани составило 5 тыс. 183 человека. Выписали 3 тыс. 884 пациента, было 55 летальных случаев. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 17 больных, сообщили в краевом минздраве.
Стационарное лечение с подозрением на коронавирус продолжают 2 тыс. 321 человек, среди них 166 детей. По месту жительства под медицинским наблюдением находятся 10 тыс. 259 жителей, включая 856 детей. В обсерваторах изолированы 874 приезжих, при этом накануне там было 1 тыс. 27 человек.
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