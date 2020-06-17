Коронавирус на Кубани за сутки подтвердили у 71 человека, 2 пациента умерли

В Краснодарском крае к 17 июня количество зараженных COVID-19 достигло 5 тыс. 183 человек

В России за сутки зафиксировали 7 тыс. 843 человека с коронавирусом . Выздоровели 10 тыс. 36 человек, было 194 летальных исхода, пишет федеральный оперштаб. На юге России и в республиках Северного Кавказа за сутки выявили 698 случаев инфицирования: 152 — в Ростовской области, 97 — в Карачаево-Черкесии, 92 — в Дагестане, 83 — на Ставрополье, 77 — в Кабардино-Балкарии, 71 — в Краснодарском крае, 36 — в Ингушетии, 32 — в Северной Осетии, 26 — в Адыгее, 16 — в Чечне, 15 — в Крыму и 1 — в Севастополе.

Всего в стране зарегистрировали 553 тыс. 301 случай заражения COVID-19, сообщил RT. Из этого числа выздоровели 304 тыс. 342 человека, скончались 7 тыс. 478 человек. На Кубани за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 71 человека. Выздоровели 90 человек, умерли 2 пациента . Краевой оперативный штаб опубликовал распределение новых случаев по районам: 10 — в Краснодаре;

8 — в Гулькевичском районе;

7 — в Туапсе;

6 — в Сочи;

по 5 — в Мостовском и Выселковском районах;

4 — в Кавказском районе;

по 2 — в Красноармейском, Курганинском и Лабинском районах;

по 1 — в Динском, Белореченском, Новокубанском, Апшеронском, Северском, Славянском, Усть-Лабинском, Отрадненском, Тимашевском районах и Новороссийске.

Среди заболевших семь детей в возрасте от 1 года до 17 лет, пятеро из них — в Гулькевичском районе, еще по одному — в Кавказском и Выселковском районах.

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