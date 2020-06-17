На Кубани с 21 июня ослабят контроль за отдыхающими

Краснодарский край

Распечатать

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 16 июня рассказал, когда отдыхающие смогут приезжать на отдых в регион

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта, а 4 июня глава региона Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 21 июня. С 6 июня разрешили открыть все парки, скверы и набережные, а также некоторые пляжи. По поручению губернатора Роспотребнадзор в каждом конкретном случае должен рассматривать решение об открытии конкретного пляжа.

Читайте также:

Накануне Кондратьев заявил, что с 21 июня в крае планируют ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в регион. Однако проверка температуры и сдача теста на коронавирус сохранится. Кроме того, отдыхающие должны будут сообщить точное место, где планируют остановиться.

По словам главы Кубани, если в каком-нибудь санатории появится локальная вспышка COVID-19 и там найдут больного, то санаторий станет обсерватором, сообщили в пресс-службе администрации края.

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Курорты и туризм отдых Пляжи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за отдыхающими
Дети судей, прокуроров и сотрудников СК попадут в детские сады Краснодара вне очереди
В Сочи к женщине под капот залезла змея
Ростовского вора в законе Артура Молодого будут судить за 780 нарушений тюремного режима
Летучие мыши будут спасать самшит в Сочи
В центре Краснодара изменят маршруты общественного транспорта на время ночного ремонта дороги

Лента новостей

Реклама на портале