На Кубани с 21 июня ослабят контроль за отдыхающими

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта, а 4 июня глава региона Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 21 июня. С 6 июня разрешили открыть все парки, скверы и набережные, а также некоторые пляжи . По поручению губернатора Роспотребнадзор в каждом конкретном случае должен рассматривать решение об открытии конкретного пляжа.

Накануне Кондратьев заявил, что с 21 июня в крае планируют ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в регион. Однако проверка температуры и сдача теста на коронавирус сохранится. Кроме того, отдыхающие должны будут сообщить точное место, где планируют остановиться.

По словам главы Кубани, если в каком-нибудь санатории появится локальная вспышка COVID-19 и там найдут больного, то санаторий станет обсерватором, сообщили в пресс-службе администрации края.