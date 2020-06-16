На Кубани число зараженных коронавирусом превысило число выздоровевших за сутки. Умер один пациент

В Краснодарском крае к 16 июня количество инфицированных COVID-19 достигло 5 тыс. 112 человек

В России за последние сутки выявили 8 тыс. 248 новых случаев заражения коронавирусом . Выздоровели 9 тыс. 767 человек, скончались 193 пациента, пишет федеральный оперштаб.

На юге России и Северном Кавказе за минувшие сутки подтвердили инфекцию у 720 человек: 158 — в Ростовской области, 94 — в Карачаево-Черкесии, 93 — в Дагестане, 86 — в Ставропольском крае, 80 — в Кабардино-Балкарии, 70 — в Краснодарском крае, 49 — в Адыгее, 34 — в Ингушетии, 32 — в Северной Осетии, 17 — в Чечне и 7 человек в Крыму.