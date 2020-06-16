На Кубани число зараженных коронавирусом превысило число выздоровевших за сутки. Умер один пациент
В Краснодарском крае к 16 июня количество инфицированных COVID-19 достигло 5 тыс. 112 человек
В России за последние сутки выявили 8 тыс. 248 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 тыс. 767 человек, скончались 193 пациента, пишет федеральный оперштаб.
На юге России и Северном Кавказе за минувшие сутки подтвердили инфекцию у 720 человек: 158 — в Ростовской области, 94 — в Карачаево-Черкесии, 93 — в Дагестане, 86 — в Ставропольском крае, 80 — в Кабардино-Балкарии, 70 — в Краснодарском крае, 49 — в Адыгее, 34 — в Ингушетии, 32 — в Северной Осетии, 17 — в Чечне и 7 человек в Крыму.
Всего в России к 16 июня число инфицирований достигло 545 тыс. 458, сообщил RT. Выздоровели 294 тыс. 306 человек, было 7 тыс. 248 летальных исходов.
В Краснодарском крае к утру 16 июня количество зараженных увеличилось на 70 человек. За сутки выздоровели 69 человек, зарегистрирован один умерший.
Краевой оперативный штаб опубликовал распределение новых случаев по районам региона:
- 17 — в Краснодаре;
- 7 — в Павловском районе;
- по 6 — в Кавказском, Динском и Тихорецком районах;
- 4 случая в Белореченском районе;
- по 3 — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах;
- 2 — в Курганинском районе;
- по 1 — в Геленджике, Гулькевичском, Кореновском и Новопокровском районах.
Среди заразившихся — шестеро детей, трем из них по шесть лет — они лечатся в Краснодаре, Тихорецком и Курганинском районах. Также в краевой столице коронавирус подтвердили у десятилетнего ребенка, в Динском районе — у двух семилетних детей.
За все время наблюдения в крае зарегистрировали 5 тыс. 112 человек с COVID-19, среди них 343 ребенка. Выздоровели 3 тыс. 794 пациента, скончались 53 больных. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 20 человек, добавили краевом минздраве.
Лечение в больницах продолжают 2 тыс. 358 больных, включая 160 детей. Под медицинским наблюдением остаются 12 тыс. 746 человек, включая 1 тыс. 96 детей. В обсерваторах сегодня размещены 1 тыс. 27 приезжих.
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