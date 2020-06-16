В Сочи к женщине под капот автомобиля залезла змея

Краснодарский край

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В Сочи 16 июня спасатели помогли женщине достать из-под капота ее машины змею

Спасателям в 12:30 позвонила женщина из поселка Солоники и сообщила, что под капот ее автомобиля залез большой полоз, хвост которого виднеется. Самостоятельно достать животное водитель не пыталась, так как боится змей. Сосед хотел помочь женщине, даже подцепил полоза веревкой, но ничего не вышло. 

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Прибыв на место, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России сняли фару легкового автомобиля, открутили передний бампер и только после этого смогли достать полоза из-под капота машины, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Змею выпустили в лес.

Как писали Юга.ру, год назад ученые из Сочинского нацпарка открыли новый вид змей. Кроме того, безногая желтопузик поселилась в сочинском «Дендрарии». Животное не представляет угрозы, однако гости парка часто пугаются желтопузика, принимая его за змею.

Автомобили Животные Сочи

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В Сочи к женщине под капот автомобиля залезла змея

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