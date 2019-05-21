Безногая ящерица поселилась в сочинском дендрарии. Посетителей попросили не пугаться
В сочинском парке «Дендрарий» в пределах границ сада непрерывного цветения поселилась безногая ящерица — желтопузик
В пресс-службе Сочинского национального парка отметили, что это животное не представляет угрозы, однако гости дендрария часто пугаются желтопузика, принимая его за змею. Эта ящерица может достигать полутора метров в длину.
«По всей видимости, у данного экземпляра развито своеобразное чувство юмора: желтопузик словно сознательно старается напугать туристов своим змееподобным видом — иногда забирается на какой-нибудь цветущий куст, а когда кто-то хочет понюхать благоухающий цветочек, высовывает из недр листвы свою мордочку. Визг посетителей парка явно доставляет ему удовольствие», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
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Если подойти вплотную к ящерице, лежащей под деревом, она не уползет и может даже не пошевелиться. Посетителям дендрария рекомендовали не пугаться и не заходить на газон, чтобы случайно не наступить на рептилию.
Желтопузик занесен в Красную книгу Краснодарского края. Это пресмыкающееся живет 30-35 лет и приносит пользу, уничтожая многих мелких вредителей растений, подчеркнули в нацпарке. Ящерица питается насекомыми, фруктами, мелкими беспозвоночными и птичьими яйцами.
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в сочинском поселке Головинка на водозаборе поселились ежи, зайцы, белки, птицы и змеи.
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